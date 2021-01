El coronavirus se propaga mejor con el frío extremo

Desde hace al menos cincuenta años Madrid no experimentaba una nevada como la del fin de semana. Y esta bola de nieve aumentó y ocupó gran parte de la península… en medio de un escenario de pandemia global y un proceso imprescindible de vacunación. A medida que los habitantes de España se sacudían los primeros copos y dejaban de lado la sorpresa, aparecía la duda sobre cómo afectará a la pandemia.

– Tanto frío, ¿es bueno o malo para el virus?

– «El virus muere con el frío», «Si todos nos quedamos en casa es como otro aislamiento y el virus desaparece», esas son algunas de las afirmaciones que se están escuchando. Pero la realidad es muy distinta. Un equipo de científicos de la Universidad Nord, en Noruega, señala que el virus se propaga más cuando las temperaturas descienden. «Creamos un modelo donde tratamos de encontrar patrones meteorológicos en la propagación del coronavirus» – explica Samuel Asumadu Sarkodie, líder del estudio –. «Así pudimos confirmar claramente que con temperaturas más altas se reduce la propagación de la infección pero si la temperatura desciende a alrededor de cero grados centígrados, aumenta la propagación de la infección y más personas se ven afectadas por la Covid-19». De hecho, señala el estudio, el virus podría sobrevivir a la congelación. Por lo tanto, estamos en un momento complejo en el que las precauciones deben mantenerse. Y el confinamiento obligado por la nieve no es muy efectivo porque es corto y se compensa lo poco de bueno con que en autobuses atascados durante muchas horas, por ejemplo, la gente se ha mezclado en espacios reducido expandiendo posibles aerosoles contagiosos.

– ¿Cómo afecta a la vacuna el frío?

– La primera consecuencia clara es que ha provocado demoras en su distribución debido al cierre de carreteras y aeropuertos. Esto causará retrasos en el calendario de vacunas. La única ventaja es que no estamos experimentando una ola de calor: las vacunas, como la de Pfizer, se deben conservar a unos - 70ºC, mientras que las de Moderna deben estar entre los 2º y los 8º C. Con estas temperaturas, y aún a pesar de la falta de electricidad en ciertas zonas, es más sencillo conservarlas.

– Viajes y PCR, ¿qué pasa con mis pruebas?

– Durante 48 horas se han cancelado los vuelos en el aeropuerto de Madrid. Miles de personas esperando ir a sus destinos… con sus PCR realizadas y solo válidas por 72 horas. ¿Cómo les afectará el retraso? ¿Deben hacerse nuevas pruebas? Muchos países ya realizan en el aeropuerto sus propias pruebas, pero eso no evita el riesgo de contagio, sino que simplemente decide quienes entran y quienes van a cuarentena. En el aeropuerto de origen, las medidas pueden ser diferentes. En un comunicado que muchos pasajeros han recibido con esta duda, la Oficina de Información y Atención al Ciudadano del Ministerio de Sanidad explica que «si la persona se encuentra en el aeropuerto el 9 de enero esperando que su vuelo sea desviado a otro aeropuerto de España (es decir, pasajeros en tránsito) se le dará por válida su PCR, aunque pueda pasarse algunas horas. Por el contrario si al pasajero le han reprogramado su vuelo para un día diferente deberá repetirse la PCR». Por su parte, algunas aerolíneas como Iberia han realizado en redes sociales el siguiente comunicado: «Se está trabajando para emitir un justificante de cancelación que permita presentar la prueba PCR vencida en los nuevos vuelos debido al cierre del Aeropuerto Madrid-Barajas. En cuanto haya una respuesta se informará a los pasajeros». Es decir, al cierre de esta edición lo más probable es que muchos deban realizarse una nueva PCR.

– El nuevo bulo aunque parezca increíble: ¿es nieve de plástico?

– El bulo de que se trataba de nieve de plástico (aunque algunos han ido aún más allá afirmando que estaba provocada por el 5G… lo que ha llevado a algunos a instalar antenas en el desierto para provocar lluvias). La verdad es que no, de ninguna manera es nieve de plástico y la explicación a los que dudan ahora tiene una base física, como lo publicó el biólogo y divulgador Álvaro Bayón en su cuenta de Twitter: «El agua (incluso congelada) tiene un alto calor específico. Si la bola de nieve está apelmazada, eliminamos el aire que hay entre los copos de nieve y el hielo está en contacto con... bueno, con más hielo. La llama la aplican sobre un punto localizado, y la mayor parte del calor que recibe va a disiparse por el resto de la masa de hielo, sin llegar a derretirse, a causa de ese alto calor específico. Sin embargo, en el punto donde la llama impacta de forma más directa, el hielo, al pasar repentinamente de una temperatura muy baja a una muy alta, sufre un proceso (...) que es la sublimación, el paso de hielo a vapor sin pasar por la fase líquida». No, no es nieve de plástico, ni la contrató la fundación de Bill Gates, ni está vinculada al desarrollo del 5G.