La pandemia “retrasa” la decisión de tener hijos en España

Formar una Familia sigue siendo una “quimera” para muchos jóvenes en España. La pandemia de coronavirus ha disminuido el porcentaje de personas (menores de 45 años) que se plantean como prioridad tener hijos en un horizonte de 5 años, que ha pasado de un 40% en 2019 a un 26,3% en 2020. Así, casi un 74% no se lo plantea como prioridad, según el X Barómetro de las Familias en España de The Family Watch , y que ha sido realizado por la empresa de investigación GAD3.

El estudio y basado en encuestas telefónicas a 605 hogares de todo el país realizadas a mediados de diciembre de 2020, revela que formar una familia sigue a la cola de las prioridades de los adultos de hasta 45 años. Por delante, se encuentran: prosperar en la vida profesional (prioridad para el 89,5%), ampliar los estudios (61,9%) y viajar (58,6%).

Además, el 85% de los encuestados considera que en la actualidad existen mayores dificultades para formar una familia. Del barómetro se desprende que una de cada seis familias españolas tiene algún miembro en paro, y el 40% de las familias ha percibido una pérdida de ingresos este último año.

“La decisión de formar una familia se retrasa cada vez más”, ha apuntado la directora de The Family Watch, María José Olesti, añadiendo que “esta crisis demográfica unida a la crisis sanitaria y económica no augura cambios para próximos años”.

Tal y como destacó la autora del estudio, Sara Morais (GAD3), la tasa de natalidad sigue bajando año a año y se sitúa en 1,24 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de reemplazamiento de 2 hijos por pareja. La tasa de natalidad está disminuyendo a un ritmo del 5% anual entre las madres de origen español, aunque las madres extranjeras están compensando este efecto porque su natalidad crece a un ritmo del 3% anual, explicó Morais.

Ante esta situación está cundiendo el pesimismo entre los españoles, pues el 30,4% augura que su situación económica va a ir a peor, cuando hace dos años sólo pensaban empeorar el 17,2%. El 46,8% cree que seguirá igual y el 19,1% piensa en mejorar económicamente.

Otra de las cuestiones que ha preguntado The Family Watch en su barómetro es sobre sobre el uso de Internet y los estilos y comportamientos de los menores en la red. Así, ocho de cada 10 hogares considera que “controla” lo que visualizan los menores en Internet y el 78% establece reglas de uso y horarios. Sin embargo, cuando acceden a contenidos inadecuados, sólo el 9,4% aplica algún tipo de sanción y el 30% le cambia o le apaga el dispositivo o trata de convencerles de que no es adecuado para su edad. En este sentido, no hay apenas diferencias entre padres y madres a la hora de dedicar a sus hijos tiempo para explicárselo.

Las apuestas, el uso de videojuegos, o el acceso a contenidos para adultos como pornografía preocupa cada vez más a los hogares. El 93% cree que se deben tomar medidas legales que protejan a los menores de la “excesiva difusión de juegos de azar online” y ven como un peligro la facilidad con la que los menores acceden a este tipo de contenidos.