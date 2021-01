Simón: “Hasta ahora la cepa británica ha tenido poco impacto. Tenemos que ver si anida en nuestro país”

La curva de contagios sube de forma vertical en nuestro país y según dijo el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, (CCAES), Fernando Simón, es probable que continúe así hasta al menos la semana que viene. Ayer, Sanidad comunicó 35.787 casos, 16.676 con fecha de diagnóstico en el día previo. Así, la incidencia acumulada ya sobrepasa ampliamente los 500 casos por 100.000 habitantes, exactamente está en 522,casi 200 puntos más que hace una semana. Eso ha provocado que la situación de las UCIS esté a un paso del colapso en algunas comunidades. De media, los enfermos por Covid ya ocupan el 29% de las camas de intensivos, pero con grandes diferencias por comunidades. Preocupa, sobre todo, la presión hospitalaria que sufre la Comunidad Valenciana, con casi una ocupación por Covid del 50%. No obstante, la consejera de Salud, Ana Barceló, indicó que no hay riesgo de colapso, si bien los hospitales de campaña están preparados y ya se han hecho traspasos de pacientes a la sanidad privada. En Madrid y Cataluña la situación es incluso más delicada. El colegio de Médicos de Madrid ha avisado que los hospitales de la comunidad pueden llegara la saturación en dos semanas si no se consigue doblegar la curva. De hecho, las UCIS ya están el 75% de su capacidad. El 36% de las camas están ocupadas por pacientes Covid. En Cataluña, ocupan el 41% y en sus UCIS solo queda el 15% de las plazas libres.

El CSIF también ha alertado de la gravedad de esta presión hospitalaria por la mezcla de bajas del personal sanitario, el incremento de casos hospitalarios y de pacientes críticos. Por eso, ha solicitado con urgencia el traslado de enfermos s los hospitales privados y que se pongan en marcha los de campaña, además de un refuerzo en las plantillas.

Desde Navidad, la ocupación en planta ha crecido un 69% y en las UCIS un 44%. Y la reflexión de Fernando Simón sigue siendo la de culpar únicamente a los ciuidadanos: «En Navidad lo hemos pasado mejor de lo que debiéramos, recomendáramos lo que recomendáramos sabíamos lo que iba a pasar», repitió ayer pese a las críticas que recibió cuando lo planteó en la rueda de prensa del lunes. Pero sí suavizó sus palabras sobre el impacto de la cepa inglesa. Después de que dijera a princpios de semana que tiene un «efecto marginal» en el incremento de la curva, ayer ya admitió que existe «preocupación». «Nos preocupa, pero eso no quiere decir que este incremento de contagios sea achacable a esta mutación, al menos en su totalidad», matizó. Según los datos de Sanidad, en España se han identificado 88 casos de esta cepa inglesa y hay otros 200 en estudios, la mayoría vinculados a personas llegadas de Reino Unido y sus entornos. «No todos los que se analizan dan positivos y habrá casos que no se analicen que tengan esta cepa», admitió y avisó que «puede llegar a ocupar el nicho ecológico que tiene en Reino Unido, Irlanda y con dudas en Dinamarca. Tendremos que ver si anida en nuestro país y ocupa ese espacio».

Para eso hará falta una mayor capacidad de secuenciación que la actual. A día de hoy, se secuencian el 0,5% de los casos y aunque Simón asegure que estamos a la cabeza de la Unión Europea, estamos muy lejos del 10% de Reino Unido.