“Soy médico, tratamos muchos pacientes covid al día y tengo un salario base de 869 euros. Así nos valoran a los sanitarios”

Jaime Lluch ha explotado. Dice estar harto de que a los políticos se les llene la boca hablando “de la heroicidad” de los sanitarios durante la pandemia al tiempo que ignoran las condiciones económicas en las que trabajan. “Después de seis años de carrera, más otros tantos de especialidad, tenemos un salario base indecente. En mi última nómina he cobrado 869 euros de salario netos. Así no nos queda más remedio que hacer innumerables horas extra, las cuales no cotizan para la pensión, para poder tener un sueldo digno. Es una vergüenza”, protesta. Lluch, natural de Sevilla, trabaja como residente en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz y desde que llegó ha estado en primera línea de la lucha contra la Covid. “Por eso, cuando después de trabajar sin parar y estar expuestos de manera directa al virus veo mi nómina, me doy cuenta de la injusticia de nuestro sistema. Esto no es cuestión de ideologías ni de partidos, sino de protección a nuestra profesión”, matiza.

Según detalla, los médicos tienen en definitiva dos nóminas, una que es la de su salario base y otra en la que aparecen las horas extra: “La nómina hace referencia a las 140 horas mensuales trabajamos, en mi caso de ocho de la mañana a tres de la tarde. Luego tenemos la que registra las guardias, es decir, las horas extra que no pueden superar las 133 horas. Yo suelo hacer 120 porque si no, no llego a final de mes. Por la primera he cobrado este mes 869 euros y por la ‘‘extra’' 1.263, así que, si no haces guardias, te quedas con un salario mínimo. Te ves obligado a echar horas y horas. Además, y lo que es más hiriente, es que por las horas extras no cotizas, así que para tu futura pensión de jubilación solo se cuentan los 800 euros”. El cálculo que ha realizado Lluch sobre su paga se resume en 6,2 euros a la hora: “Tú crees que con eso puedo pagar un alquiler de 600 euros, una plaza de garaje de 100 euros y las facturas de la luz, el agua, el móvil... Es imposible. El sistema te obliga a trabajar más y más horas. Es perverso”.

Por eso él suele realizar dos fines de semanas de guardia al mes y otras tres entre semana, “lo cual se traduce en que, por ejemplo, si tengo guardia el miércoles, cuando termino a las tres de la tarde de hacer mi trabajo de ocho horas, comienzo un nuevo turno hasta las ocho de la mañana del día siguiente, no creo que así se pueda trabajar bien”. Y es que si se analizan al detalle sus nóminas “puede verse que hago dos trabajos en uno, y por el segundo, lo tributo y no lo cotizo”.

La nómina del salario bruto del médico residente Jaime Lluc

Este sanitario sevillano afirma que Andalucía es una de las comunidades en las que los sueldos de los médicos son más bajos: “Cataluña, Aragón y Castilla y León son también de las peor pagadas. Donde los sueldos base son más altos es en el País Vasco, en Ceuta y en Melilla”. Por eso, él valora la posibilidad de, en un futuro, irse al extranjero “donde realmente somos más valorados”. Señala, por ejemplo, Alemania, donde el salario base de un médico, según Lluch, está en os 2.700 euros netos mensuales. “Estamos en unas condiciones que no nos merecemos, el sistema se aprovecha de que nuestra profesión es vocacional. Yo estoy encantado con lo que hago, solo pido que se nos valore. Los ciudadanos lo hacen a diario, nos admiran y respetan, pero los políticos solo hablan y no hacen nada. No es suficiente con su agradecimiento, tienen que hacer algo”, espeta. Además, según comenta, el sistema de pago también es perverso en sí mismo “porque cuantas más guardias hago, más me aumenta el IRPF y disminuye de manera progresiva lo que ingreso como salario base”.

Hoy Lluch no ha dormido ya que acaba de salir de guardia y mañana comienza a trabajar a primera hora. “En esta tercera ola hemos notado muchos más casos en el hospital de Cádiz. Ahora mismo tenemos a más de 100 personas ingresadas y la UCI está hasta arriba. Estamos en contacto diario con pacientes positivos. La situación es límite. Sé que los médicos adjuntos nos dan la razón, ya que ellos también lo han vivido, pero no pueden hacer nada. Espero que los políticos recapaciten y entiendan que nuestro trabajo debe estar mejor remunerado”, sentencia.