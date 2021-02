Uso de guantes en el supermercado: ¿es más higiénico?

Si algo hemos aprendido de la pandemia es la importancia de tener una buena higiene de manos para evitar el contagio. Ahora, casi un año después del estallido del coronavirus, salimos a la calle con el gel hidroalcohólico en el bolsillo, preparados para desinfectarnos si la palma de nuestra mano roza cualquier superficie. Al principio de la pandemia se hizo muy popular el uso de guantes para evitar la transmisión, pero pronto descubrimos que en realidad da una falsa sensación de seguridad.

Cuando acudimos a un mercado, carnicería o pescadería, donde es habitual ver a los trabajadores utilizando guantes. No obstante, la Organización de Consumidores y Usuarios ha recibido quejas por parte de los consumidores porque la persona que les ha atendido no llevaba lo que para ellos es una medida de seguridad. Pero, ¿es más higiénico que llevar las manos desnudas?

La realidad es que los guantes no son más limpios que las manos. De hecho no hay grandes diferencias entre ambas opciones. Sin embargo, somos capaces de sentir la suciedad con las manos desnudas, algo que con los guantes no ocurre. De esta forma, es probable que los guantes que utilice la persona que nos esta atendiendo acumulen más suciedad porque se descuida más la higiene. Para que fuera seguro habría que lavarlos cada poco tiempo o cambiarlos de vez en cuando si son desechables

¿Cuándo es aconsejable utilizar guantes?

Llevar guantes no es sinónimo de menor higiene, siempre y cuando se haga un uso correcto. Hay determinadas situaciones a la hora de manipular alimentos en las que es recomendable utilizar este producto.

- Si se tienen heridas o alguna afección de la piel que vaya a estar en contacto con el alimento.

- Como medida de protección para evitar cortes. En este caso estaríamos hablando de guantes de malla metálica.

A la hora de filetear embutido, no se recomienda el uso de guantes, pero tampoco trabajar con las manos desnudas. Lo ideal es cogerlo con pinzas.

Respecto al tipo de guante, la OCU considera que es mejor evitar el uso de guantes negros, ya que se nota menos la suciedad; de látex, porque pueden producir reacciones alérgicas; de vinilo si se manipulan alimentos grasos; y de polietileno, debido a que son más frágiles y se pueden romper. La mejor opción son los guantes azules de nitrilo.

¿Y qué pasa con los clientes?

Desde marzo es habitual pasar por un punto de desinfección al entrar en cualquier establecimiento. En el caso de los supermercados, estas medidas de higiene se ven reforzadas con el uso de guantes de polietileno, como los de la frutería, por parte de los clientes.

Se trata de una medida de protección eficaz, pero hay que tener en cuenta que no son una garantía de higiene. Es decir, la fruta, la verdura o cualquier otro producto se puede contaminar igualmente. No aparecen en el supermercado por arte de magia, sino que son manipulados en varios eslabones de la cadena de producción. Para consumir productos con mayor seguridad, no se olvide de lavar la fruta y la verdura en casa.