El confinamiento salva miles de matrimonios

Al estallido de la crisis del coronavirus a partir de marzo de 2020 y al posterior confinamiento se le achacó la ruptura de cientos de parejas que no pudieron soportar convivir en la misma casa con la persona con la que mantenían una relación sentimental. Un año después, el prisma ha cambiado y resulta que la pandemia ha salvado miles de matrimonios. 95.060 parejas decidieron divorciarse, separarse o solicitaron la nulidad del matrimonio durante 2020, un desplome del 13,3% respecto al año anterior, según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados hoy.

Estos datos indican que muchas más parejas decidieron cumplir eso de permanecer unidos “en la salud y en la enfermedad”. Aunque se trata del sexto año consecutivo de descenso, la caída “ha sido mucho más acusada” que en ejercicios anteriores. En 2019 se produjo una disminución interanual del 1,9%, con bajadas del 0,4 % en los divorcios consensuados, del 3,6 % en los divorcios contenciosos; del 5,4 % en las separaciones consensuadas y del 7,6 % en las separaciones contenciosas.

Desglosando el dato general, en 2020 se registraron 54.960 demandas de divorcio consensuado (-11,4%), 36.090 demandas de divorcio contencioso (-15,7%), 2.697 de separación consensuada (-16%), 1.235 separaciones contenciosas (-18,3%) y 78 demandas de nulidad (-22%).

Los canarios registran la mayor tasa de separaciones

Por comunidades autónomas, los canarios fueron los que más divorcios registraron en comparación con el número de habitantes, con una tasa de 23,6 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 23,5; Islas Baleares y Murcia, con 22,4; Andalucía, con 21,4; Cataluña, con 20,6; Cantabria, con 20,4 y Asturias, con 20,2. Todas estas regiones superaron la media nacional de 20 demandas por cada 10.000 habitantes. Las comunidades autónomas con menos conflictos matrimoniales fueron Castilla y León, con 16,4; País Vasco, con 16,8; y Aragón, con 16,9.

También descendieron las demandas de modificación de medidas matrimoniales, con 11.329 consensuadas, una caída del 6,9%; y 30.070 no consensuadas, una bajada del 14% respecto al año anterior. Por otro lado, las medidas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales experimentaron un crecimiento. En concreto, las consensuadas aumentaron un 7,7%, hasta las 21.263, mientras que las no consensuadas lo hicieron en un 11,2%, hasta las 25.184.