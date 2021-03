LA RAZÓN ofrece a sus lectores mascarillas FFP2 a solo 0,80 céntimos la unidad

El diario LA RAZÓN pone a disposición de sus lectores una magnífica oferta para protegerse con la máxima seguridad frente a la Covid-19. Se trata de una caja con un pack de 50 mascarillas FFP2, homologadas y certificadas, que vienen empaquetadas en bolsas individuales, por lo que siempre estarán en perfectas condiciones para poder usarlas cuando las necesite.

Un documento del propio Ministerio de Sanidad reconocía sobre el riesgo de transmisión del virus SARS-CoV-2 mediante aerosoles que las mascarillas FFP2, a las que el Gobierno no quiere bajar el IVA del 21%, reducen un 95% la transmisión del virus a una distancia interpersonal de 50 centímetros. Dicha protección baja a un 80% en el caso de las quirúrgicas, que llevan un IVA del 4%, y a un 70% en el de las higiénicas, que también soportan uno del 21%.

La portavoz de Consumo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Carmen Riolobos, resaltó que países como Alemania, Francia y Austria han recomendado el uso de las mascarillas FFP2 en lugares cerrados y con escasa ventilación por su mayor eficacia en la filtración ante las variantes de la Covid-19.

También recordó que en Galicia un informe de 38 expertos, entre los que se encuentran médicos, virólogos y microbiólogos, así como el Consejo General de Enfermería, han recomendado el uso de mascarillas FFPS en ambientes cerrados, masificados y con poca ventilación, tales como el transporte, los centros de salud, los centros sociosanitarios y los hospitales. No obstante, el IVA del 21% de este tipo de mascarillas equipara estos productos sanitarios a artículos de lujo. Así, una familia media en España se gastará 1.500 euros este año en mascarillas. De ellos, 315 euros irán a parar a las arcas de Hacienda.

¿Cómo colocarla?

Ponerse de forma correcta la mascarilla no es difícil si se siguen correctamente unos pasos. Lo primero es lavarse la manos entre 40-60 segundos antes de manipularla. Luego, tocar solo las gomas de la mascarilla al ponerla sobre la cara, ajustándola sobre la nariz y la boca para que no queden espacios entre la cara y la mascarilla. Más tarde hay que pasar las bandas elásticas por detrás de las orejas y pellizcar bien la pinza nasal para que no haya fugas. Para retirarla es necesario lavarse de nuevo las manos, y quitarla tocando solamente las bandas elásticas.

Para desecharla debemos introducir la mascarilla en una bolsa de plástico, depositarla en la basura y volver a lavarse las manos una vez más para evitar que se produzca cualquier tipo de contaminación.