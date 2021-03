El legado de Iglesias: 29.782 muertos en residencias

Desde que el Gobierno declaró el primer Estado de Alarma, hace justo un año, el todavía ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, mantuvo únicamente una reunión para interesarse por la gestión de las residencias de ancianos. Tal y como informó el propio Ministerio al Portal de Transparencia este único encuentro se prolongó entre las 12.30 y la 14.40 horas del 20 de marzo y fue concretamente una sesión extraordinaria del pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Celebrada por videoconferencia, participaron representantes de cinco ministerios (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; Hacienda; Política Territorial y Función Pública; Igualdad, y Derechos Sociales y Agenda 2030) y altos cargos de todas las regiones excepto de Murcia, que tuvo problemas técnicos y no pudo finalmente conectarse. En este encuentro se acordó que e Ejército fuera el encargado de distribuir el material de protección “cuando se dispusiera de él”.

Aunque lo cierto es que la gestión de las residencias de ancianos está transferida a las autonomías, el líder de Podemos se lavó las manos desde el principio como responsable de Asuntos Sociales. Sí se encargó de coordinar los fondos extraordinarios para la contratación de personal extra y material de protección. Desde el principio, tal y como se refleja en el acta de aquella reunión, Iglesias era consciente de la falta de EPIS. También señala que las “residencias podía convertirse en peligrosos focos de la pandemia”.

Y así ocurrió. Estos centros de ancianos han sido los más golpeados por la pandemia en nuestro país. El Gobierno ha tardado casi un año e dar cifras oficiales de los fallecidos en residencias. Según sus registros, han muerto concretamente 29.782 ancianos en estos lugares. Esos casi 30.000 muertos se dividen de la siguiente manera: 19.858 han sido fallecimientos con diagnóstico confirmados, mientras que 9.914 lo son con covid-19 compatible. Dos terceras partes, 20.000 residentes, fallecieron entre el 14 de marzo y el 22 de junio. En la actualidad 281.216 personas en residencias de mayores (cifra actualizada a 21 de febrero). Si se asume que no ha habido entradas que hayan reemplazado a los fallecidos, en el último año ha muerto casi un 10% del total de los residentes. Los fallecidos en residencias de ancianos suponen casi la mitad e los fallecidos totales.

Al terminar la primera oleada, Iglesias atacó duramente a la Comunidad de Madrid por su gestión de las residencias de ancianos al criticar de “gravísimo” lo ocurrido en los centros de la región gobernada por Díaz Ayuso. Y apostó por cambiar el modelo de residencias al considerar que “está privatizado y precarizado”.

Este negro legado de Iglesias al frente del Ministerio de Asuntos Sociales fue recordado por el presidente Pedro Sánchez, cuando el vicepresidente comunicó que se presentaría como candidato a la Comunidad de Madrid para hacer frente a Isabel Díaz Ayuso. «He dicho antes que cuando he contactado con Pablo Iglesias, le he deseado suerte y le he reconocido la labor, además en un contexto muy difícil, muy complejo, por ejemplo, con las residencias de mayores en plena pandemia, el trabajo que ha hecho al frente de un importante Ministerio como es el de Derechos Sociales», afirmó Sánchez. Un dardo envenenado contra su ex socio de Gobierno.