“Ya me han vacunado con Janssen, he tenido mucha reacción, aunque peor lo ha pasado mi hija de 32 años”

Nancy Echevarría tenía claro que quería vacunarse contra la Covid, de hecho, cuando acudió en febrero a su chequeo rutinario en Florida, Estados Unidos, le consultó a su médico sobre la posibilidad de recibir la dosis. “Me dijeron que no me tocaba por rango de edad. Tengo 63 años y tenía que esperar. El 15 de marzo, el gobernador de Florida anunció que nos podíamos vacunar independientemente de nuestra edad, así que me puse a buscar cuál era la mejor opción”, reconoce esta mujer natural de República Dominicana con nacionalidad estadounidense.

Sin saber la polémica que días más tarde se desataría, Nancy eligió la vacuna de Janssen. “El hecho de que fuera una sola dosis me animó, así podía viajar cuanto antes a Santo Domingo, pero la lista de espera era increíble”, explica. Gracias a una amiga de su hija que es médico consiguió que la vacunaran en su clínica. También lo hicieron su hija Kheiri, de 32 años y su yerno; su marido, Rodolfo, ya había sido inmunizado con la fabricada en China. Así, le dieron cita el día 7 de abril y acudió rauda a por su dosis: “Fui despreocupada, pero tuve mucha reacción después de ponérmela. A las dos horas empecé con unos síntomas tremendos, y la situación de mi hija fue mucho mayor. Empecé con escalofríos y fiebre, así como dolores tremendos en el cuerpo. De la cintura para abajo sentía un calor tremendo, los muslos me explotaban. También me dio dolor de estómago, pero leí la hoja informativa que te adjuntan después de vacunarte y vi que los síntomas estaban incluidos como posibles”, dice.

El documento donde queda constancia de la inoculación de la vacuna

Lo que más le preocupaba a Nancy era la situación de su hija: “A los tres días de recibir la dosis, se comenzó a suspender la vacunación de Janssen en EE UU por los casos de trombos en mujeres de entre 18 y 48 años. Bien es cierto que habían sido seis casos de 7 millones de personas vacunadas, pero mi hija estaba en esa franja de edad y se encontraba realmente mal. Mojaba las sábanas de sudor de la fiebre que tenía”.

Según fueron pasando los días, Nancy se fue recuperando “y solo me quedó algo de cansancio. Sin embargo, mi hija y mi yerno todavía siguen regular y con dolores de cuerpo”. A lo largo de la semana la recuperación iba siendo positiva y la madre de familia comenzó a relajarse: “Cuando saltó la información de los trombos claro que te asustas y te haces preguntas, pero luego llegas a la conclusión de que es mayor el peligro que supone la Covid que la vacuna, ya que los casos han sido contados”, argumenta.

De hecho, Nancy está muy preocupada por la situación en la que se encuentra una amiga de su hija la cual se ha contagiado de Covid estando embarazada “y han tenido que hacerle una cesárea y a ella, sedarla”, por eso esta estadounidense considera que no se debe caer en el alarmismo con el asunto de las vacunas, ni tener miedo a la de Janssen: “Las incógnitas y el riesgo que supone coger la enfermedad es mayor que lo que pueda pasarte con la vacuna. Eso sí, si hay dudas lo mejor es consultar al médico por si existe alguna contraindicación. Yo tengo artritis y pienso que quizá la vacuna ha agudizado mis dolores, pero no es peligroso”. Es más, Nancy asegura que si hoy en día tuviera que volver a elegir vacuna lo haría con la de Johnson & Johnson: “Fíjate, a mí me ofrecieron hacerlo con otra de doble dosis, pero creo que es mejor la de una”. Mientras tanto, Kheiri, nos cuenta su madre, “sigue recuperándose y aunque sí que ha estado bastante preocupada, ahora creo que ya está calmada, esperemos que todo quede en esto y no vaya a más”, sentencia.