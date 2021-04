Las autoridades sanitarias de Carolina del Norte dejaron de administrar dosis de la vacuna contra la covid de Johnson & Johnson en un punto de vacunación masiva en Raleigh y en clínicas en Hillsborough y Chapel Hill después de que al menos 26 personas experimentaron reacciones adversas, incluido desmayos. Cuatro personas fueron trasladadas a hospitales para un examen más detenido, y los funcionarios de salud estatales y federales están revisando el asunto.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU señalaron que las reacciones como los desmayos no son infrecuentes después de que alguien se vacuna, aunque está revisando informes de reacciones adversas en Carolina del Norte y otros tres estados. Se espera que todos los llevados a hospitales se recuperen, dijeron funcionarios de salud locales. “En este momento, estamos trabajando con NC DHHS (el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado) y los CDC para evaluar más a fondo la situación y asegurarnos de que todos confíen en la seguridad de nuestras operaciones de vacunas”, dijo un comunicado de Kim McDonald, director médico de Servicios Humanos del Condado de Wake.

El condado de Wake anunció el jueves por la noche que dejó de administrar dosis de Johnson & Johnson en el PNC Arena después de que 18 de las más de 2.300 personas vacunadas experimentaron reacciones adversas, incluidas cuatro personas que fueron llevadas a hospitales y se espera que sean dadas de alta.

La decisión de suspender las vacunas J&J en PNC Arena se tomó con menos de dos horas de citas para administrar. A las personas que estaban en el lugar se les inyectaron las vacunas de Pfizer o se les permitió reprogramar sus citas con las de J&J. Un par de clínicas en Hillsborough y Chapel Hill también eligieron dejar de ofrecer la vacuna Johnson & Johnson y están en el proceso de reprogramar 350 citas para las personas que estaban previstas para recibir la inyección de J&J de dosis única el viernes.

En Colorado, el miércoles, 11 personas vieron reacciones adversas después de recibir una inyección de J&J. Dos de esas personas fueron trasladadas a un hospital. La portavoz de los CDC, Kristen Nordlund, dijo que está al tanto de las reacciones adversas en algunas personas que recibieron las inyecciones de la vacuna en Iowa, Colorado, Georgia y Carolina del Norte. Esas reacciones incluyen mareos, aturdimiento, sensación de desmayo y respiración rápida. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE UU no han pedido a los departamentos de salud que dejen de vacunar.

“Las vacunas COVID-19 son seguras y efectivas”, dijo Kristen Nordlund, de los CDC. “Muchas personas no tienen efectos secundarios después, pero algunas personas tendrán dolor o hinchazón en el lugar de la inyección o fiebre, escalofríos o dolor de cabeza. Por lo general, no duran mucho y son señales de que su cuerpo está construyendo protección“.

David Wohl, un experto en enfermedades infecciosas de UNC Health que supervisa los sitios de vacunación de UNC, dijo que entre ocho y 14 de los aproximadamente 1.250 receptores de la vacuna J&J que se inyectó el jueves se desmayaron después de recibir la inyección, aunque nadie fue trasladado a un hospital.

Debido al momento del día en que comenzaron a ocurrir las reacciones adversas, Wohl dijo que UNC Health completó todas las vacunas para las personas que tenían citas el jueves en los dos puntos. Si bien su departamento todavía está trabajando para analizar la fuente del problema, no cree que la mayoría de los casos se deriven de reacciones alérgicas a la vacuna. “Solo me preocupa que si tenemos tantas personas desmayándose como nosotros, debemos entender por qué”, dijo Wohl. “Todos los que he visto realmente no tienen un historial médico subyacente que sea motivo de preocupación, pero muchos de ellos informan haberse desmayado anteriormente”.

Johnson & Johnson, el fabricante de la vacuna, dijo en un comunicado que “no hay mayor prioridad que la seguridad y el bienestar de las personas a las que servimos. Cuando recibimos informes de eventos adversos en personas que reciben nuestros medicamentos y vacunas, recopilamos la información necesaria y evaluamos cuidadosamente los eventos “.