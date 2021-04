Simón prevé que la cuarta ola “se quede en olita”

El Ministerio de Sanidad notificó ayer un incremento de la incidencia acumulada a 14 días de 17 puntos respecto al viernes, hasta situarse en los 230 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a ello, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, afirmó que la curva de esta cuarta ola se ha estabilizado. ¿Cómo puede explicarse? Simón aclaró que no se esperan importantes incrementos porque la incidencia acumulada a 7 días (109) no supera el 50% de la incidencia a 14 días (230).

«Da la sensación de que el efecto de la Semana Santa no se está produciendo», dijo en rueda de prensa. Los contagios de las últimas vacaciones ya deberían estar reflejándose, pero la curva no crece a la misma velocidad que en las oleadas anteriores. Eso es porque la Semana Santa, pese a ser una fecha crítica con fuertes aumentos de movilidad e interacciones sociales, no ha provocado un incremento importante de la transmisión. Esta era la última fecha crítica antes de las vacunaciones masivas. Y, según el epidemiólogo, la hemos superado.

No obstante, advirtió, habrá que esperar a los próximos días para comprobar que la tendencia se ha estabilizado: «Esperamos que la cuarta ola se quede en olita», dijo el director del CCAES. Pese al optimismo, anunció que «no podemos bajar la guardia»: «La ocupación hospitalaria tanto en camas convencionales como de UCI es muy alta» y, además, no ha tocado techo. «Esperamos que no llegue hasta final de mes». Según el último parte del Ministerio de Sanidad, la ocupación de las UCI por enfermos Covid es del 22%, con importantes variaciones por comunidades. Mientras que en Extremadura y Galicia ronda el 5%. en Madrid y La Rioja supera el 40%.

Precisamente al ser preguntado por la mortalidad en la Comunidad de Madrid, en relación a las críticas del candidato socialista a la comunidad, Ángel Gabilondo, Simón dejó entrever su enfado: «Algunos me quieren meter en la campaña electoral y tengo que tener cuidado». «En el global de la epidemia, Madrid tiene un 35% más de incidencia que el promedio nacional, y como los sistemas sanitarios tienen una calidad similar en todo el territorio, ha tenido también una mortalidad un 35% mayor. Pero eso lo sabemos desde el principio. Lo que me llama la atención que esto solo interese solo en momento concretos», dijo el epidemiolólogo en referencia a los procesos electorales.

Un 20% tiene la primera dosis

La paralización del envío de las vacunas de Janssen por sus vínculos con casos de trombosis y las continuas modificaciones de estrategia con AstraZeneca están ralentizando el ritmo de vacunación en España. Según el último informe de Sanidad, ni un cuarto de la población ha recibido la primera dosis: solo el 23,5% ha recibido el primer pinchazo. Por eso, ahora el ministerio de Sanidad se plantea priorizarlas primeras dosis y aplazar las segundas para llegar a un mayor porcentaje. Solo un 8% de la población general ha completado la pauta. ese porcentaje está compuesto por los usuarios de residencias y sanitarios.