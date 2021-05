Margarita del Val lanza una advertencia a los vacunados: “Este verano habrá algún susto”

La científica del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, ha alertado sobre la posibilidad de que la vacunación contra la Covid-19 permita reabrir fronteras al turismo y vuelvan este verano los viajes por nuestro país.

Para la viróloga, la vacunación no es el fin de la pandemia, pues un vacunado está protegido frente a la enfermedad pero no frente a la infección, por lo que puede seguir contagiando. “Las personas infectan, cuánto se infectan y cómo de contagiosas son, para mi no ha habido estudio diseñado para detectarlo”, ha advertido en laSexta.

“Hay contagios muy grandes en entornos totalmente vacunados como residencias de ancianos. No está cuantificado científicamente o si está restringido a personas tan mayores. Lo primero es saber si las personas vacunadas son seguras, y yo no me atrevo a decirlo”, ha apuntado.

Por este motivo, la viróloga admite que lo que le preocupa más son “las personas vacunadas que tienen un contacto estrecho con sus familiares”. “A lo mejor les están contagiando el día que les llega la infección y no se dan cuenta. Eso sí que me preocupa, porque la gente tiene muchas ganas de quitarse la mascarilla, de dar muchos abrazos, no respetar nada cuando está con los familiares y nos va a dar algún susto”, ha zanjado.