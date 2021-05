¿Vas a viajar este verano? Restricciones de los principales destinos elegidos por los españoles

La llegada del buen tiempo y el fin del estado de alarma predisponen a planear las vacaciones de verano y los grandes viajes, pero la pandemia de coronavirus y las medidas de seguridad y control siguen vigentes con más o menos rigor en casi todos los países, y cambian sin previo aviso, dificultando la planificación.

La página web del Ministerio de Asuntos Exteriores cuenta con un apartado de “recomendaciones de viaje” que detalla, país a país, las condiciones de cada uno de ellos con la advertencia clara de que la situación es muy impredecible y puede cambiar de un día para otro.

Muchos siguen cerrados al turismo, otros están abiertos pero exigen PCR negativas, cuarentena y certificados, y todos responsabilizan al propio viajero de las consecuencias de lanzarse a recorrer mundo cuando aún no se ha controlado la pandemia.

Estas son, a modo de ejemplo, las recomendaciones y restricciones a los turistas en algunos de los principales destinos elegidos por los españoles:

AMÉRICA

EE. UU.

Se prohíbe la entrada de extranjeros que hayan estado en cualquier país del Espacio Schengen en los 14 días previos.

Aquellos viajeros que, por estar incluidos en las excepciones, o por haber obtenido una autorización de la embajada de EE. UU. en Madrid, puedan viajar a territorio estadounidense, deberán tener un test viral negativo realizado en las 72 horas previas, o prueba de haberse recuperado efectivamente del virus.

MÉXICO

Se aconseja limitar los viajes a los estrictamente necesarios.

Si bien no existen restricciones para entrar, la declaración de emergencia sanitaria en el país -con un semáforo rojo (situación crítica) en varias entidades federativas- ha supuesto la introducción de medidas de prevención y restrictivas (cierre de hoteles, restaurantes, lugares de ocio, y limitaciones a la circulación en algunas carreteras y ciudades), que varían según los estados.

CUBA

La incidencia de la pandemia ha empeorado en el país en el último mes, por ello las autoridades han tomado medidas para reducir los contagios, aunque los principales aeropuertos están abiertos.

Se requiere PCR negativa al menos 72 horas antes del vuelo y cumplir aislamiento en instalaciones hoteleras designadas.

Se exige además una prueba PCR de pago en el aeropuerto y a una segunda prueba PCR al quinto día de la llegada.

Los hoteles y casas de renta para turistas en Cuba están abiertos y se permiten los movimientos interprovinciales tanto para residentes como para turistas, aunque puede haber restricciones puntuales.

REPÚBLICA DOMINCANA

Ante la extensión de la Declaración de Emergencia, se recomienda a los viajeros que reconsideren sus planes de viaje.

No obstante, no se solicitará ningún tipo de prueba previo a ingresar al país ni se realizarán test masivos a su llegada, sino pruebas aleatorias de rápida aplicación. No hay ninguna restricción a la movilidad interior.

ARGENTINA

El Gobierno ha decretado emergencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2021 que incluye el cierre de fronteras y prohibición de ingreso de los extranjeros no residentes.

ECUADOR

Se recomienda no viajar a Ecuador salvo por motivos “excepcionales e impostergables”.

Todo viajero debe presentar una prueba PCR o prueba del antígeno negativa realizada hasta 3 días antes del arribo al Ecuador, o carné de vacunación contra la covid-19.

COLOMBIA

No existen limitaciones a la entrada de pasajeros procedentes de España.

Los extranjeros que no cuenten con visado de cortesía o diplomáticos, deberán contar con una prueba PCR negativa realizada en un periodo no superior a las 96 horas antes del embarque.

En caso de no contar con dicha prueba, se la podrán realizar en Colombia y hacer aislamiento preventivo hasta que tenga un resultado negativo o realizar un asilamiento preventivo de 14 días.

ÁFRICA

MARRUECOS

Las autoridades han suspendido las conexiones aéreas entre Marruecos y España hasta, al menos, el 10 de junio.

TÚNEZ

A fecha de hoy, las entradas de pasajeros por vía marítima se encuentran prohibidas, mientras que las entradas por vía aérea se encuentran sometidas a 2 tests PCR, 2 formularios y cuarentena de 7 días en hotel de cuarentena de los designados por las autoridades tunecinas a cargo del interesado.

Además, es obligatorio realizar, a cargo del interesado, un segundo test PCR el quinto, sexto o séptimo día de cuarentena.

EGIPTO

Se desaconseja el viaje salvo por razones de necesidad a todo el país excepto a las zonas y centros turísticos de El Cairo, Alejandría, Luxor, Asuán, la costa continental africana del mar Rojo y Sharm el Sheikh, y se recomienda acceder por vía aérea.

Todos los viajeros deberán presentar a su llegada un test PCR negativo, en inglés o árabe, realizado no más de 72 horas antes del vuelo.

KENIA

Se recomienda no viajar a Kenia salvo que sea estrictamente necesario.

Los viajeros procedentes de España podrán ingresar con una PCR negativa realizada dentro de las 96 horas anteriores al viaje. Los viajeros procedentes de España no deberán realizar cuarentena.

TANZANIA

Se desaconseja “vivamente” viajar a Tanzania debido a la pandemia.

Los contagios por covid se han disparado, sobre todo en zonas turísticas como Zanzíbar y Arusha y Dar es Salaam.

La deficiencia del sistema sanitario tanzano, tanto público como privado, y la escasez de medios para realizar evacuaciones médicas desde las principales zonas turísticas (PN Serengeti, Zona de Conservación de Ngorongoro, PN Tarangire, PN del Lago Manyara, Zanzíbar) a la capital, hacen desaconsejable cualquier viaje no esencial.

ASIA

INDIA

Se recomienda no viajar a la India dado que actualmente es el país con más casos diarios del mundo.

A pesar de ello, el Gobierno central no ha aprobado nuevas medidas sanitarias, aunque algunos estados sí han reforzado sus medidas de contención, e incluso han decretado el confinamiento de la población, como es el caso de Maharashtra y de la capital del país, Delhi.

CHINA

China mantiene la suspensión de entrada de ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia.

JAPÓN

Se recomienda no realizar viajes innecesarios o no urgentes.

Se prohíbe la entrada en el país los no japoneses, salvo los residentes o personas que sean considerados como casos humanitarios excepcionales.

TAILANDIA

Aunque formalmente siguen cerradas las fronteras, los españoles que deseen viajar a Tailandia pueden hacerlo únicamente por avión, con un permiso de entrada expedido por la embajada.

Además, deberán cumplir una cuarentena de 14 días en hoteles oficialmente autorizados, aunque estén vacunados. Los gastos de estancia corren por cuenta del particular, contar con una PCR negativa, realizada en las 72 horas previas y un seguro médico cuya póliza cubra todos los tratamientos médicos incluidos los de covid-19 con valor mínimo de 100.000 USD.

TURQUÍA

Se recomienda no viajar a Turquía. Se exige una prueba PCR negativa realizada las 72 horas antes. Efe