Darias rectifica a Simón por poner en duda la independencia de los medios con la segunda dosis de AstraZeneca

Salud

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha rectificado al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien el pasado lunes puso en duda la independencia de los medios de comunicación, a los que culpó de “tener una posición editorial determinada” o “un interés determinado u otro” a la hora de apoyar la administración de una segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca a la población que había recibido la primera de este mismo fabricante, en lugar de la de Pfizer.

Darias ha apuntado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Ep, que espera que Simón dé una explicación sobre estas acusaciones. “En todo caso, será él el que lo tendrá que explicar... Creo que se explicará y espero que se explique bien”, ha asegurado la ministra, aclarando que no comparte ni hace suyas las palabras del portavoz científico del Ministerio a lo largo de esta pandemia.

Tras la reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), el máximo órgano de coordinación sanitaria del conjunto del Estado, el pasado miércoles, Darias expresó su “agradecimiento y reconocimiento, especialmente, a todos los profesionales de los medios de comunicación”. “Les quiero manifestar mi reconocimiento, mi agradecimiento y mi respeto por la labor que hacen, especialmente dando información, siempre y en todo lugar, que es fundamental, pero especialmente en los tiempos en los que estamos. Su trabajo es indispensable para también informar a la ciudadanía de este país”.

Las palabras de la ministra se produjeron horas después de que dos organizaciones del sector informativo, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) emitieran un comunicado en apoyo a los comunicadores ante las acusaciones vertidas desde el Ministerio, poniendo en duda la independencia de los medios de comunicación.

“En esta pandemia, miles de periodistas, informadores, comunicadores de todos los medios informativos, departamentos de comunicación e instituciones están realizando una labor impecable, objetiva y profesional, trabajando por dar la mejor información a la población. Y no es fácil. Muchos de esos comunicadores -periodistas, presentadores y comentaristas- se han enfrentado a informar por primera vez sobre salud y ciencia, y han tenido que hacerlo bajo una enorme responsabilidad y presión de una crisis sanitaria sin precedentes en los últimos años”, aseguraban, expresando a todos ellos su apoyo y reconocimiento. No es ésta la única que vez que han llovido críticas contra Fernando Simón por sus declaraciones a lo largo de la pandemia. Colectivos como el de los médicos y el de la enfermería pidieron su dimisión al ya ex ministro de Sanidad, Salvador Illa.