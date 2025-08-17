Esta es la surrealista situación que se encontró uno de los bomberos mientras combatía el incendio forestal de Cáceres

La provincia de Cáceres se encuentra sumida en una crisis devastadora, con múltiples incendios forestales escapando de todo control. Las condiciones meteorológicas han conspirado para crear un escenario dantesco: temperaturas abrasadoras, vientos impredecibles y una sequía persistente han convertido cada hectárea en un polvorín de destrucción.

Pero lo que ocurrió el pasado viernes en Jaraíz de la Vera añadió una capa surrealista a la tragedia. Durante un espectáculo de fuegos artificiales, una vecina captó una imagen que se volvió viral: cohetes iluminando el cielo mientras, al fondo, las llamas de un incendio activo devoraban el monte. La escena, tan absurda como dolorosa, desató una ola de indignación generalizada.

Entre los bomberos que combatían el fuego se encontraba Adrián, tesorero de Emergencias y Protección Civil, quien no pudo contener su frustración. “Corriendo como un cabrón entre las llamas… y el pueblo lanzando cohetes”, escribió en la red social X, añadiendo con ironía: “Nuestra cara de gilipollas era para enmarcar”. Su mensaje se convirtió en un grito colectivo, reflejo del desconcierto y la impotencia que viven los equipos de emergencia.

La indignación también alcanzó a la portavoz del PSOE en Jaraíz de la Vera, Cristina López, quien denunció públicamente la falta de sensibilidad de quienes celebraban con pirotecnia mientras “media provincia de Cáceres se está calcinando”.