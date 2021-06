Así es la “Familia Arcoíris”, la comuna hippie que va a ser desalojada de los montes de La Rioja

Hace menos de una semana la “Familia Arcoíris” ocupó la portada de todos los medios digitales. Los titulares, todos de los más llamativos. En la mayoría de los casos se destacaba que dos centenares de personas se habían instalado en Sierra de la Nevada, en La Rioja, una zona de difícil acceso al que sólo se puede llegar después de más de una hora de camino a pie (unos tres kilómetros). El valle está salpicado de numerosas tiendas de campaña y, según comentaban los vecinos, los miembros de la comuna caminaban desnudos por todas partes y practicaban el amor libre en cualquier sitio, delante de cualquier persona, incluso menores.

La Guardia Civil y las autoridades reaccionaron de inmediato y accedieron al campamento en busca de drogas. Lo que encontraron fue un grupo alegre, de fiesta, que los recibieron cantando y bailando.... lo que no encontraron fueron sustancias ilegales, nada más allá de algunas pastillas azules de viagra. Al no encontrar nada, exploraron otras opciones para el desalojo. La primera de ellas es que se han establecido sin permiso. La segunda, que no se cumplen las medidas anticovid. Pero respecto al sexo y la desnudez, poco han podido hacer. Es más, está en duda de que lo que se relató durante los primeros días fuera así.

Según declaró Juan Ignacio Martínez, el alcalde de Viniegra de Abajo, la localidad más cercana al asentamiento, se ha sacado todo un poco que contexto. De hecho, salió en defensa de ellos en “Espejo público” y dijo que “son limpios, no andan desnudos por todas partes y no están todo el día haciendo el amor”.

imagen de otra concentración de la Familia Arcoíris

Martínez reconoció que es cierto que en la comuna no se cumplen las medidas anticovid, pero “no ponen en riesgo a los vecinos, que cuando salen a la calle llevan su mascarilla para estar protegidos. Los hippies vienen, hacen la compra y se van”. “Es peor lo que pasa en las grandes ciudades con las fiestas ilegales, que lo que hace la ‘Familia Arcoiris’”, concluyó.

La presencia de este grupo fue detectada hace dos semanas y no han generado ningún problema con los vecinos, pero se trata de un asentamiento ilegal, argumento que servirá para desalojarlos. Es la primera vez que son vistos en La Rioja, pero es habitual que busquen lugares aislados para asentarse y celebrar sus fiestas y “rituales”.

Un grupo formado en EEUU en los años 70

La Familia Arcoíris era un grupo casi desconocido en España hasta hace unas semanas, pero de larga tradición en EE UU. Surgió en los años 70 en zonas rurales y cuenta con numerosos seguidores en todo el mundo. Su forma de vida se basa en la filosofía hippie: amor libre, el nudismo, la no violencia, la armonía con la naturaleza y el rechazo a las posesiones materiales.

Su sentimiento de grupo les lleva a vivir en comunas grandes y suelen ser nómadas, cambiando de lugar de asentamiento en la mayoría de las ocasiones coincidiendo con los cambios de los ciclos lunares.

En La Rioja, la concentración está prevista que durara un ciclo lunar, por lo que es previsible que esté a punto de finalizar (si no son desalojados antes). Un fuego es el elemento más importante de la comuna. Se enciende a la llegada y se mantiene vivo durante todo el tiempo que dure el asentamiento. Varias veces al día, los miembros de la comuna se reúnen en torno a las llamas para cantar, bailar y comer, actividad que hacen en grupo, con alimentos veganos (por su puesto) y sin alcohol ni drogas ilegales, aunque en ocasiones experimentan con alucinógenos como la Ayahuasca, para alcanzar una espiritualidad que les haga entrar en contacto con otros mundos. En esas reuniones también es en las que se toman decisiones, de manera consensuada, y en la que existe la figura del sombrero mágico.

Este sombrero pasa de mano en mano y cada uno echa el dinero que quiere, o simplemente canta, lanza un beso o pide un deseo. Con el dinero recaudado, se procede a comprar los víveres necesarios para el día a día.

La agenda de la comuna es bastante completa, pasan el día haciendo talleres de reiki, practicando yoga, impartiendo clases de botánica, o hablando del poder de curación de técnicas de chakras o tantra. Pero también pasean por el monte, tocan la guitarra y cantan a menudo.

El grupo es de lo más heterogéneo. Hay gente de numerosas nacionalidades y de distintos continentes y con personas de distintas edades, incluidos niños. Son personas bastante acogedoras, pero cuando ven a curiosos tratan de mantenerse a distancia.

De una manera u otra, el cambio de ciclo lunar o por acción de las autoridades, la Familia Arcoíris dejará La Rioja y volverán a buscar un nuevo e idílico lugar en el que poder celebrar sus reuniones.