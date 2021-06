El drama de las listas de espera: 716 días para una cirugía plástica y 251 para ver a un urólogo

Las listas de espera para una operación o para acceder a la consulta de un especialista han alcanzado niveles nunca vistos en la historia del Sistema Nacional de Salud (SNS), coincidiendo con la pandemia de Covid-19. La demora media para una cirugía se eleva ya a 148 días en el conjunto del país, y para una primera consulta alcanza los 99 días en las especialidades médicas básicas.

Las estadísticas oficiales recopiladas por el Ministerio de Sanidad a cierre de 2020 muestran un panorama desolador en algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, acceder a un urólogo en Cataluña conlleva una espera media de 251 días. Los extremeños, por su parte, tardan 214 días en poder revisar su patología con un traumatólogo, y los canarios necesitan 196 días para poder ver a su otorrinolaringólogo.

No se trata de casos aislados. En centenares de trastornos el acceso a una consulta especializada lleva aparejado más de 100 días de demora, un retraso especialmente grave dependiendo de la enfermedad de que se trate. Los datos muestran una España de dos velocidades en la que algunas regiones el tiempo de espera se multiplica por más de cuatro con respecto a otras. Y no sólo afecta a la consulta del especialista, el primer paso de un largo via crucis cuando lo que se necesita es pasar por el quirófano.

Por ejemplo, desde que lo prescribe el médico hasta que se produce una operación pueden pasar 413 días si se trata de cirugía plástica en Castilla-La Mancha. Esta comunidad bate todos los récords de lista de espera quirúrgica. Los ciudadanos de la comunidad tienen que esperar de media 239 días para cirugía general y de digestivo, 234 días para una operación ginecológica; 341 para una de traumatología; 316 para angiología o cirugía vascular y 380 para una cirugía pediátrica.

La demora media en Castilla-La Mancha desborda la media nacional y se sitúa en 286 días. En el otro lado de la balanza se sitúan Asturias, con 60 días; País Vasco, con 68; Galicia, con 73; La Rioja, con 75, y Madrid, con apenas 80 días de espera media. El récord de demora media para una operación son los 716 días para cirugía plástica en Andalucía, los 450 días para neurocirugía en Castilla-La Mancha, y los 432 días en esta misma especialidad que se registran en Aragón.