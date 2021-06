Pagar 150 euros a los jóvenes por vacunarse, la curiosa medida de Grecia para inmunizar a la población

Internacional

La mascarilla en exteriores ya no es obligatoria en media Europa gracias, en parte al ritmo de vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, todavía hay que recorrer un largo camino hasta alcanzar la ansiada inmunidad de grupo. Para ello, es fundamental conseguir que los jóvenes que han perdido el miedo a la pandemia no rechacen su cita para recibir la vacuna. En Grecia han pensado que volver a la vida que teníamos antes de la pandemia no es lo suficientemente atractivo como para movilizar al grupo de edad que más ha tenido que esperar para inocularse el suero contra el coronavirus y han decidido “premiar” con 150 euros a las personas de entre 18 y 25 años que reciban al menos una dosis de la vacuna.

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha presentado este lunes la “tarjeta libertad”, un bono de 150 euros para los griegos menores de 26 años que decidan inyectarse la primera dosis. Se trata de “un regalo de gratitud” que los jóvenes pueden elegir cómo lo recibe, si en efectivo o con la tarjeta. Ese bono no será aceptado en todas partes, sino que “estará dirigido a actividades específicas”, según explicó el ministro de Política Digital, Kyriakos Pierrakakis. Aquellos ciudadanos que la reciban la podrán utilizar para comprar billetes de avión, ferry y tren, alquilar coches, campings o alojamientos, así como para adquirir entradas de cine, teatro, espectáculos de música y danza o museos, entre otros servicios. De esta forma, el Gobierno también quiere impulsar el sector turístico y la industria del entretenimiento.

Para disfrutar de esta tarjeta, los ciudadanos que cumplan con los requisitos de edad tienen que registrarse en una página que ha habilitado el Gobierno griego el día después de haber recibido la vacuna. Los jóvenes, que también recibirán datos de Internet móvil gratis durante un mes, podrán gastar el saldo en sus vacaciones de verano a partir del próximo 15 de julio. “Es un incentivo para que los jóvenes se vacunen, ya que, por su propia naturaleza, contribuyen al movimiento” del virus, ha dicho el primer ministro Mitsotakis.