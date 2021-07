Simón, ante la explosión de contagios: “No podemos escudarnos en la variante Delta”

La incidencia continúa subiendo y, probablemente, a mayor velocidad de lo que indican los datos. El Ministerio de Sanidad ha comunicado hoy una incidencia acumulada a 14 días de 368 casos por cada 100.000 habitantes, 52 puntos más respecto al viernes. Pero el dato no refleja ni de lejos la situación real. Por un lado, “la evolución es probablemente más rápida de lo que se observa”, reconoció el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, (CCAES), Fernando Simón. Por otro, hay que tener en cuenta que dos comunidades no han podido actualizar sus datos, por lo que, con toda seguridad la incidencia ya roce o incluso esté por encima de los 400 casos por 100.000. “La previsión es que siga ascendiendo y en unos días estemos por encima de los 400″.

No obstante, el director del CCAES no cree que vaya a ir mucho más allá. “Alcanzaremos el máximo próximamente, pero ya se observa una reducción en el incremento de la transmisión respecto a la semana anterior. Estamos entrando en la fase de estabilización”, afirmó.

La evolución de la pandemia en nuestro país la está marcando el programa de vacunación. La elevada incidencia que registra el país, se debe a la tasa de contagios entre los no vacunados ( de 40 años para abajo). de hecho, la incidencia en no vacunados es 20 veces mayor que en los inmunizados. Aunque el impacto de la Covid en los jóvenes que no han recibido ninguna dosis es leve, Simón advirtió que puede terminar tensionando de nuevo los hospitales, aunque no como en las oleadas anteriores.. “En los jóvenes de 20 años, la probabilidad es que 1 de cada 100 acabe ingresado, y entre 2 y 3 en los treintañeros. Los porcentajes no son exagerados, pero cuando incrementan las infecciones, al final el número de hospitalizados, aunque proporcionalmente no sea excesivo, en números brutos sí es importante. Y de hecho, ya se empieza a notar en la presión hospitalaria”. La ocupación de enfermos Covid en UCI ha crecido del 6,8% al 7,8% en una semana. Por ahora, no se obsevran incrementos en la leltalidad: en los últimos 7 días se han notificado 32 fallecimientos.

El director del CCAES ha querido dejar claro en rueda de prensa que el incremento explosivo de la tranmisión se debe a la relajación de medidas y a comportamientos imprudentes. No a la variante Delta. “Delta puede tener algo que ver. Sabemos que es algo más transmisible, pero las vacunas siguen siendo totalmente eficaces contra esta variante. En las zonas donde está muy presente puede tener algo que ver, pero si se cumpliesen las medidas, el impacto sería muchísimo menor. No es lo que hace lo que estamos viviendo. No podemos escudarnos en Delta”, insistió.