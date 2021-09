El padre de Yéremi Vargas, detenido de nuevo por otro caso de abuso sexual

El padre de Yéremi Vargas, J.F. Vargas, vuelve a estar en el foco mediático. En tan solo tres días ha sido detenido y puesto en libertad con una orden de alejamiento por un presunto abuso sexual a su hija de 13 años y ha vuelto a estar en tela de juicio por una nueva denuncia de otra de sus hijas, de la misma edad, fruto de otra relación.

La menor, según fuentes de la investigación, denunció a su padre por unos sucesos ocurridos hace un año después de conocer por los medios que había sido detenido el pasado martes por unos hechos similares a los que ella presuntamente vivió. Fue entonces cuando decidió contárselo a su hermana, quien alertó a su vez a su madre. Ambas acudieron a denunciar el caso ante la Policía Nacional en la isla de Fuerteventura donde residen actualmente. Fue entonces cuando se procedió a la nueva detención de Juan Francisco en su domicilio de Gran Canaria.

Hay que recordar que el pasado lunes, el padre de Yéremi había optado por no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas y el juez decretó su libertad provisional con cargos. Pero lo que sí hizo fue enviar una carta a «El programa del verano», de Telecinco, para dar su versión de los hechos, negar lo sucedido y acusar a su hija ejercer un «complot» en su contra.

En esa carta dice que «hacía un mes y medio que mi hija no me hablaba», para añadir a continuación que «mi hija vino a casa de mi novia y se metió en nuestra cama para ver una película. Me quedé dormido y me despertó mi hija diciendo que había intentado violarla. Me desmayé de la impresión, me quedé dando convulsiones», relata en el escrito.

Los presuntos abusos sexuales se habrían producido a las tres de la mañana, cuando los vecinos se despertaron por los gritos de una niña y presenciaron una discusión de Juan Francisco, su pareja y la hija de él. A partir de aquí, los testigos llamaron a los agentes para que acudieran al domicilio para detener al padre.

A ese caso se añade ahora esta nueva denuncia, de otra de sus hijas, que a muchos lleva a pensar en el caso del pequeño «Yeri», desaparecido hace 14 años y si esto puede suponer la revisión del caso. Al respecto, la madre de Yéremi Vargas, Ithaisa Suárez, pidió a través de las redes sociales el pasado martes no vincular el primer caso de presuntos abusos sexuales con el de su hijo.

«El Rubio», eterno sospechoso

Yéremi Vargas desapareció el 10 de marzo del 2007 cuando tenía siete años. Su rastro se perdió a pocos metros de su casa, mientras estaba jugando con sus primos en un descampado cerca de la casa de sus abuelos maternos. Una investigación que sigue abierta tras no haber encontrado indicios claros de qué y quién pudo haberse llevado al niño.

En ese escenario siembre se ubicó a Antonio Ojeda «El Rubio», un chatarrero de la zona que merodeaba con frecuencia por el municipio y que vivía en una chabola. La investigación ubicaba un coche blanco en los alrededores de la casa el día que desapareció el niño, según algunos vecinos. Y señalaban ahí la presencia de un hombre con una gorra que siempre se vinculó a Antonio Ojeda «El Rubio». Pero nunca llegó a ser procesado por ese caso.