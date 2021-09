Se aleja el peligro de que se forme un tsunami

Un artículo científico publicado en 2001 en Estados Unidos planteaba la posibilidad de que la Cumbre Vieja sufriera durante una erupción una fractura que hiciera derrumbarse, de forma súbita, la vertiente oeste de La Palma. Una consecuencia directa sería la formación de una ola de proporciones descomunales, hasta 25 metros de altura, que cruzaría el Atlántico a gran velocidad hundiendo los barcos que encontra a su paso e impactaría con violencia contra toda la costa el Caribe y la costa Este de Estados Unidos.

Los vulcanólogos del Servicio Geológico de los Estados Unidos precisan que para que se se produjera un gran deslizamiento deberían registrarse de forma simultánea una erupción explosiva de gran magnitud y un terremoto de magnitud excepcionalmente alta.

En España, el vulcanólogo José Luis Barrera descarta un tsunami si la lava llega al mar porque su volumen «no es excesivo. No tiene volumen suficiente para crear una ola. No es una ladera que se rompe. Esto no es Indonesia», compara Barrera, que opina además que probablemente no va a ocurrir.

Por otro lado, ha precisado que los gases que expulsa el volcán llegan a unos 500 metros de altura, lo que confirma que no es una erupción «súper explosiva», lo que descarta una de las dospremisas para la creación de un tsunami, y las cantidades que emite son «moderadas», de modo que se dispersará con facilidad en el aire ya que el viento lleva esos gases hacia el sur en vez de al noreste, donde se encuentra el aeropuerto, lo que obligaría a cerrarlo y dificultaría la gestión de la emergencia.