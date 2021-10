Schindler España galardona los mejores proyectos de urbanismo accesible en una nueva edición de sus Premios de Arquitectura

Schindler España, multinacional de referencia en el sector de transporte vertical, ha celebrado una nueva edición de sus Premios de Arquitectura que en esta ocasión acogía la 8ª y 9ª convocatoria, como consecuencia de la crisis sanitaria que impidió otorgar los premios el pasado año. Con alcance en todo el territorio nacional, estos galardones valoran los proyectos de estudiantes de arquitectura que buscan promover la importancia de la movilidad y la accesibilidad en los desarrollos urbanísticos, eliminando las barreras existentes y acercando a las personas.

El acto de entrega se ha celebrado este 21 de octubre en el Hotel Riu de Madrid, uno de los edificios más emblemáticos de la capital, situado en la céntrica Plaza de España, y que confió en Schindler para la instalación de sus equipos de transporte vertical durante su última remodelación, garantizando una movilidad moderna y eficiente para todos sus huéspedes.

Durante la cita, se ha reconocido como ganador al proyecto “Supra”, presentado por Nino Mgeladze, alumna de la Universidad Internacional de Catalunya, institución que ha resultado ganadora por segunda vez en la historia de estos premios. ‘Supra’ pone el foco en la localidad de L’Hospitalet y pretende aunar la forma de vida en la región con un fuerte compromiso con la movilidad de todas las personas y el respeto al medioambiente, dos cuestiones clave para la arquitectura presente y futura. La precisión, calidad, originalidad y efectividad de esta propuesta para aportar soluciones reales a las necesidades de la sociedad han sido claves a la hora de designar este proyecto como ganador.

En palabras de, Mgeladze: “Estudiando en la Universidad Internacional de Catalunya, me sorprendió tener una clase dedicada completamente a la accesibilidad, lo que me dio la oportunidad de conocer su importancia en la vida cotidiana. Por eso, diseñé este proyecto, que no sólo pone el foco en las personas con alguna discapacidad, sino en la gente y su confort, en crear un espacio público con un gesto arquitectónico que mejoraría la circulación y movilidad”.

Por su parte, Raúl Villafáñez, alumno de la Universidad de Valladolid galardonado con uno de los cuatro premios accésit, ha señalado que “los premios Schindler de Arquitectura permiten ir un paso más allá en el planteamiento teórico de los trabajos de fin de carrera o máster. “Estos reconocimientos son una manera de poner en valor planteamientos a veces arriesgados en concepto, y, además, para muchos de nosotros, suponen un comienzo motivador en la profesión”, ha concluido.

Los premios accésit, además del proyecto presentado por Villafáñez, ‘El Observatorio’, han reconocido otras tres iniciativas más, destacadas por su capacidad de innovación y de integrar soluciones de accesibilidad para todos. Los proyectos agraciados han sido “In Fill”, de Óscar Morte Rafecas, también alumno de la escuela Internacional de Catalunya; “Horizonte Próximo”, presentado por Laura Muñoz González de la escuela de Granada y “HB200″, de Fernando Bello Bermejo, alumno de CEU San Pablo en Madrid.

El jurado encargado de valorar los proyectos en esta ocasión ha estado compuesto por profesionales de renombre en sus respectivos ámbitos: José Manuel Nieto, CEO de Schindler Iberia; Julio Touza Rodríguez, de Touza Arquitectos, estudio reconocido por sus logros en materia de accesibilidad; Nieves Peinado, responsable del Área de Arquitectura/Accesibilidad de CEAPAT-IMSERSO; Delfín Jiménez Martín, vicepresidente de la Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal (ASEPAU) y Marcos Iriarte, redactor jefe de la sección de Economía del diario El Mundo.

Además, a la gala han asistido también importantes personalidades del sector de la construcción y la arquitectura, así como representantes de los medios de comunicación e instituciones, convirtiendo el evento, un año más, en un referente a nivel nacional en materia de construcción e innovación.

Impulsando la arquitectura del futuro

Todos los proyectos presentados a la final nacional de los premios obtuvieron el primer o segundo puesto en las respectivas fases locales previas, celebradas a final del verano en diferentes ubicaciones de la geografía española. Con esta estructura se consigue que los Premios Schindler España de Arquitectura alcancen al mayor número de futuros arquitectos, impulsando su carrera y despertando en ellos el interés por un desarrollo urbanístico libre de barreras a la accesibilidad, acorde a las necesidades actuales de la sociedad y, también, con la vista puesta en el futuro que está por venir.

Sobre los Premios Schindler España de Arquitectura

Los Premios Schindler España de Arquitectura se celebran cada dos años y su objetivo es cambiar la forma en la que jóvenes arquitectos se acercan a su obra. Se les reta a pensar más allá de la forma, la luz y los materiales y centrarse en las necesidades de las personas que habitan en las estructuras y espacios que ellos diseñan. El certamen busca mejorar el acceso y la movilidad en general para todos los habitantes de la ciudad, independientemente de sus capacidades físicas y edad.

Sobre Schindler

Fundado en Suiza en 1874, el Grupo Schindler es uno de los líderes mundiales en el sector de ascensores, escaleras mecánicas y otros servicios relacionados con el transporte vertical. Las soluciones de movilidad urbana de Schindler transportan diariamente a mil millones y medio de personas en todo el mundo. Tras el éxito de la compañía se encuentran los más de 66.000 empleados presentes en más de 100 países.