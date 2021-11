Un experto propone revisiones del cerebro a partir de los 40 para prevenir la demencia

La enfermedad de alzhéimer es la forma de demencia más frecuente entre los mayores, afecta a unas 800.000 personas en España y, en un 80 % de los casos, son las familias las que asumen en solitario el cuidado y los gastos generados por estos enfermos ante el olvido institucional.

Esta demencia es, además, una de las principales causas de discapacidad y la enfermedad crónica que provoca mayor dependencia -por encima de otras como el ictus, la enfermedad de Parkinson o las enfermedades vasculares-.

La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha advertido de que en los próximos 35 años el número de personas afectadas por esta patología en España podría ascender a más de 1,5 millones debido al envejecimiento de la población. Por ello, lograr un diagnóstico precoz y adelantarse a su aparición se convierte en uno de los grandes retos de la Ciencia.

En ese sentido, uno de los principales investigadores sobre la salud del cerebro en Reino Unido, el profesor Bart De Strooper, ha afirmado que todo el mundo debería someterse a una revisión del cerebro al alcanzar la mediana edad para detectar a las personas que corren mayor riesgo de desarrollar demencia en sus últimos años de vida.

La idea de De Strooper es que “este chequeo cerebral combinaría una prueba mental y un análisis de sangre que buscaría tanto los biomarcadores que delaten los primeros signos de degradación cerebral como los genes que nos predisponen a la demencia”.

Esto permitiría a los médicos detectar a las personas con alto riesgo de desarrollar demencia antes de que se haya producido la mayoría del daño, indicó el profesor De Strooper a The Mail on Sunday. De esta forma, se les podrían administrar nuevos tratamientos, que es más probable que funcionen de forma más efectiva en las primeras etapas del curso de la enfermedad.

Casi 900.000 personas padecen demencia en el Reino Unido en la actualidad, una cifra que se prevé que aumente a 1,6 millones para 2040. Una cuarta parte de las camas de hospital del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido están ocupadas por personas con demencia, y el coste total para la economía se estima en 35.000 millones de libras esterlinas al año.

El profesor De Strooper, director del Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido, afirmó al rotativo que la tecnología para implementar un programa de detección de este tipo está más avanzada de lo que la mayoría de la gente piensa. “Con fondos suficientes, podría hacerse en tres años”, predijo. “La demencia es algo demasiado tabú en la sociedad. Una de las grandes misiones de nuestro Instituto es comenzar a hacer que la gente lo afronte de una manera mucho más racional. Esto ayudará a las personas a tener más esperanza “, dijo el profesor.

El profesor De Strooper es un reconocido biólogo molecular que llegó a Gran Bretaña desde Bélgica en 2016 para dirigir el Instituto, creado como parte del impulso de David Cameron para acelerar la investigación de la demencia. El centro que dirige, según reconoce, ha logrado algunos avances “asombrosos”, pero el académico admite haberse sentido “decepcionado” con la situación de la financiación en los últimos años.

Si bien se han realizado unos 74.000 ensayos de posibles medicamentos contra el cáncer desde 2000, solo se han realizado 2.400 para la enfermedad de alzhéimer, que causa dos tercios de los casos de demencia. Y aunque los reguladores estadounidenses han aprobado 512 medicamentos contra el cáncer en ese período de tiempo, solo seis han recibido luz verde para la enfermedad de alzhéimer.

Fármaco contra el alzhéimer

En junio, La Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó de manera controvertida un nuevo fármaco, el Aducanumab, para el tratamiento de la enfermedad de alzhéimer. Se trata del primer tratamiento nuevo aprobado para la enfermedad degenerativa desde 2003 y la primera terapia dirigida a su fisiopatología fundamental.

La decisión de la FDA no estuvo exenta de polémica, ya que varios miembros del comité asesor sostuvieron que no debió aprobarse porque no había demostrado “evidencia sustancial de efectividad” y “hay muy pocas posibilidades de que esto aborde las necesidades de los pacientes”.

El medicamento se aprobó por vía acelerada, una regulación que puede usarse para un medicamento o tratamiento de una enfermedad grave o potencialmente mortal que “brinda una ventaja terapéutica significativa sobre los tratamientos existentes”, según explicó entonces la FDA en el comunicado.

Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA comparó el fármaco de Biogem con los tratamientos contra el cáncer que han sido aprobados por la vía acelerada, ya que “puede llevar las terapias a los pacientes más rápidamente y, al mismo tiempo, estimular más la investigación e innovación”.

De Strooper considera que había razones sólidas para pensar que funcionaría mejor de lo que sugerían los resultados del ensayo inicial, y cree que la aprobación actuará como un catalizador para la inversión en otros ensayos de fármacos, que son extremadamente costosos.

Estos medicamentos podrían usarse para tratar rápidamente a aquellos diagnosticados con signos tempranos de las enfermedades neurológicas que son la causa principal de la demencia. Estos incluyen alzhéimer, demencia vascular, párkinson y enfermedad de la neurona motora.