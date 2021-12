Alemania obligará a vacunarse y confina a los no inmunizados

Los Ministros-Presidente de los estados federados- junto con la canciller saliente Angela Merkel, de la CDU, y el canciller entrante del SPD, Olaf Scholz,- han anunciado un endureciemiento de las medidas de control de la pandemia a fin de trata de frenar el número de infecciones diarias y evitar un colapso del sistema sanitario, que ya se anuncia.

La incidencia actual, que llega a los 420 casos por cada 100.000 habitantes en la última semana, ha comenzado a bajar en los tres últimos días. Es el reflejo de las medidas tomadas la semana pasada en varios Länder, que impusieron la necesidad de haber pasado la enfermedad o estar vacunado para poder acceder a buena parte de la vida pública.

Es por ello que las restricciones acordadas ahora en la mayoría de las regiones son una continuación de lo que ya se estaba aplicando. Para cualquier comercio que no sea de primera necesidad, hacía falta hasta ahora un test rápido acreditado por un centro oficial, mientras que la nueva medida despoja de esta posibilidad a todo aquel que no esté inmunizado. Es la llamada “norma 2G” ( “sanado” y “vacunado”). Asimismo, se introduce una restricción de contactos para los no vacunados de dos unidades familiares con un máximo de dos miembros de la otra, sin contar a los menores de 12. Desde la semana pasada, además, existe la obligación de llevar consigo el pasaporte covid o un test negativo actual para utilizar el transporte público, así como la obligación de presentar un test negativo al día en el trabajo si no se está vacunado.

UCIs colapsadas

La cifra de fallecidos diarios se eleva a unos 400 al día mientras en el país ha sobrepasado la cifra de los 100.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Debido al hecho de que las muertes se producen varias semanas después de registrarse la infección, se espera que en las próximas semanas el número de fallecidos aún siga aumentando aunque en este momento la incidencia esté bajando. Mientras, en muchos lugares las UCIs no dan abasto y el avión medicalizado del ejército alemán ha tenido que realizar decenas de traslados de pacientes en estado crítico.

De las 25.000 camas de UCI con que cuenta el país, 21.970 se encuentran ocupadas según el registro oficial que el Instituto Robert Koch maneja. Sin embargo, una investigación del diario Handelsblatt mostró cómo muchas de las UCIs no comunican los datos de ocupación a dicho registro, por lo que se cree que la cifra sería aún mayor. A ello se une el hecho de que varios miles de enfermeros y enfermeras han decidido cambiar de profesión por el agotamiento al que se ven expuestos, por lo que el número real de camas disponibles es menor por falta de personal.

Vacunación obligatoria

Las medidas más importantesde este encuentro de los Ministros ha sido la acordada en torno a la vacunación. La primera y más inmediata es la de conseguir inocular 30 millones de dosis hasta el día de Navidad, entre vacunas de refuerzo, primeras y segundas dosis. Para ello, el Gobierno ha autorizado que puedan ser administradas en las farmacias así como por los dentistas. Además, en los centros de vacunación no se requerirá cita previa. La más ambiciosa es que, para el próximo febrero, el Ejecutivo espera poder presentar una ley para hacer obligatoria la vacunación frente a la covis en toda la población a partir de los 12 años.

La mayoría del país- alrededor de un 71%- estaría a favor y dos tercios están preocupados de que no haya una atención sanitaria suficiente, según una encuesta de la televisión pública ARD. El 60% además piensa que las medidas contra la pandemia siguen siendo insuficientes. La encuesta refleja también el tercio de la población que no se ha querido vacunar.

El Gobierno sabe que las medidas que ha tomado van a afectar al comercio, a la gastronomía y otras actividades económicas, ya que la nueva normativa prevé el cierre de éstos a partir de una incidencia de 350 casos por cada 100.000 habitantes. Asimismo se restringirán los eventos como los partidos de fútbol a un aforo máximo de 15.000 personas. De ahí que los legisladores planean prolongar las ayudas para aquellos negocios cuyos trabajadores entren en ERTEs de reducción de jornada y que registren pérdidas por el cierre.