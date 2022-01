¿Por qué se celebra el 14 de enero el Día Internacional de la Cometa?

Sirvió de inspiración para Francisco de Goya y ayudó a Benjamin Franklin en su investigación sobre la electricidad. La cometa, ese artículo procedente de la antigua China, ha ayudado a la humanidad a dejar de lado las preocupaciones y experimentar, cuando los colores se alzan al vuelo, una gran sensación de libertad. Desde hace varios años se celebra en la India el Día Internacional de la Cometa, en el festival Uttarayan, conocido comúnmente como el festival de la cometa, que tiene por fecha el 14 de enero, donde sus habitantes despiden el invierno para darle la bienvenida al verano.

En el uso de la cometa tiene especial importancia la figura de Benjamin Franklin, inventor que, en 1752, realizó su famoso experimento con una cometa, a la que ató un hilo con una llave que se cargó de electricidad durante una tormenta. Así demostró que las nubes están cargadas de electricidad y que los rayos son descargas eléctricas. Gracias a esta investigación también ideó el pararrayos.

Festival de la Uttarayan

Cometas en forma de pájaro en la Sexta Avenida durante la marcha contra el cambio climático en Nueva York

El festival de Uttarayan, más conocido como el festival de la cometa, marca el día en el que el invierno comienza a convertirse en verano según el calendario indio. Es la señal para los agricultores indios de que el sol ha vuelto y que se acerca la temporada de cosecha. Es considerado uno de los días más importantes de la India y muchas ciudades de Gujarat organizan competiciones de cometas entre sus ciudadanos. En esta región de Gujarat y muchos otros estados, Uttarayan es una celebración tan grande que se ha convertido en un día festivo en la India que dura dos días. Durante el festival, se sirve a la multitud comida local como undhiyu (un plato de verduras mixtas gujarati) o chikki (dulce tradicional hecho generalmente de nueces y azúcar moreno). Además, los habitantes de Gujarat se afanan en realizar una gran y amplia variedad de cometas, para así asegurarse de que todo el que los visita pueda volar alguna. Para ellos, el vuelo de las cometas simboliza el despertar de los Dioses después de un largo invierno.

Origen de la cometa

Decenas de cometas, algunas de gran tamaño, en el XVII Festival Internacional de Cometas de Valencia

El origen de este artilugio, procedente de la antigua China, no se sabe a ciencia cierta. Aunque existen indicios de su uso ya en el año 1200 a.C., donde se utilizaban como una herramienta de comunicación entre soldados.

Cuando su uso se extendió por la población, volar cometas en la India estaba reservado para la nobleza y los miembros más ricos de la familia, algo que con los años, afortunadamente, ha cambiado. Hoy en día el festival está abierto no solo a todas las clases sociales sino a cualquier persona del mundo, especialmente a los habitantes de Japón, Corea, China y otras partes de Asia además de turistas de Estados Unidos y expertos en cometas del continente europeo. “Es realmente un espectáculo sin precedentes, el cielo está representado en los más diversos colores y formas, conectado a la tierra por una cuerda. Es un festival al que asistir al menos una vez en la vida”, relata un asistente. Para celebrar el Día Internacional de la Cometa, no hace falta ir tan lejos, basta con desempolvar nuestra vieja cometa y salir a la calle para hacerla volar. O, si no tiene, quizá sea un buen momento para hacerse con una y volver a sentirse como cuando éramos niños.