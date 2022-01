El violador en serie de Guipúzcoa «no recuerda nada» de sus agresiones

Desde 2010 consumía «mucha droga y alcohol» y no recuerda nada pero sí reconoció, en parte, los hechos. El presunto violador en serie de Guipúzcoa admitió ayer durante el primer día de juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa haber agredido sexualmente a una mujer en julio de 2019 en Beasain. La investigación permitió detener a este sospechoso, supuestamente vinculado con numerosos delitos sexuales en Guipúzcoa desde 2012, y ésta es la primera vista oral de las violaciones que se le atribuyen, según Europa Press.

El encausado, de origen rumano, padre de dos hijas de 13 y 5 años y que trabaja en una empresa de mantenimiento que creó junto a su exmujer (de la que se separó cuando fue detenido) aseguró haber vivido una época complicada, por la que cayó en el consumo de estupefacientes.

Ayer explicó que el 13 de julio 2019 salió de trabajar antes de que finalizara su turno, a las seis de la mañana, y fue a Beasain a comprar droga. Allí, sostuvo, probó una «droga nueva». «Sí, lo confieso. Qué puedo decir... No me acuerdo, pero confieso. No puedo engañar a la justicia, ni a los exámenes», aseguró.

Un trapo mojado

La víctima, por su parte, declaró que el día de los hechos al ir a salir de casa para ir a trabajar, sobre las dos de la madrugada, «un hombre con un trapo grande muy mojado se abalanzó encima». El olor del trapo «era muy fuerte» y no podía respirar. «Le pedí que me dejara en español, no sabía en qué idioma hablar, hasta que perdí el sentido». También intentó tirarse al suelo pero él seguía sujetándola: «Era más fuerte que yo», dijo.

Cuando despertó estaba en el cuarto de su hermano y sólo vio «unas botas negras». Se movió y el agresor le volvió a poner el trapo mojado en la cara. «No recuerdo nada, no vi nada», señaló. Tras el violento episodio, el trauma le ha impedido trabajar más de noche y sociabilizar de forma natural.