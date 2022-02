Los socios del Gobierno apoyarán el decreto “trampa” que obliga al uso de mascarillas al aire libre

El Congreso de los Diputados decidira en unas horas si convalida el polémico Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se estableció, justo antes de las vacaciones navideñas, el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores ante la evolución de la sexta ola de coronavirus, la extensión de Ómicron y las previsibles reuniones sociales. Todos los reales decretos deben someterse a un debate de convalidación o derogación en el plazo de un mes desde su aprobación, ya que se trata de decisiones que el Gobierno toma de manera unilateral y que deben ser refrendadas o rechazadas.

Aunque la mayoría de las formaciones políticas están en contra de la obligacióndel uso de la mascarilla en exteriores, debido a que no hay evidencia científica alguna que la justifique, los socios parlamentarios del Gobierno (CUP, ERC, Bildu, PNV, BNG, Mas País, entre otros) han anunciado que no se opondran a la convalidación del decreto, pero no por la confianza en la medida, sino porque el Gobierno metió en la misma norma otros asuntos como la revalorización de las pensiones con el IPC de 2021 o la contratación de sanitarios, lo que dificulta un voto en contra.

Así, desde ERC ya han avanzado a Europa Press que no votarán en contra. Por su parte, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, cuyo partido no tiene aún decidido el sentido de su voto, ha cuestionado la obligación del uso de mascarillas en espacios al aire libre, una medida que considera un “sinsentido”, al tiempo que ha censurado la inclusión de la revalorización de las pensiones en el mismo decreto, “una maniobra a la que el Gobierno nos está acostumbrando demasiado”.

Llueve sobre mojado

Tanto Más País-Equo como la CUP han avanzado que se decantarán por la abstención. La diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, lo ha justificado quejándose de que el decreto no incluya otras soluciones distintas a las mascarillas en el exterior frente a la pandemia, como por ejemplo el refuerzo de la atención primaria, y sí asuntos que “nada tienen que ver” con el origen del decreto, en alusión a la actualización de las pensiones.

La misma crítica ha vertido la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, quien ha censurado las leyes “ómnibus” promovidas por el Gobierno de coalición porque considera que “no es una buena forma de legislar”. “Lo de las mascarillas es una cosa absurda que debe acabarse pero la parte de las pensiones es una buena medida, y lo más probable es que nos abstengamos”, ha dicho. Por su parte, tanto Compromís como el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han adelantado su respaldo al decreto de mascarillas, aunque en el caso de los nacionalistas gallegos y vascos se trata de un voto crítico.

El PNV ha decidido votar a favor del decreto “por el principio de prudencia”, pero ha criticado el procedimiento empleado, al mezclar en el mismo texto otros asuntos que consideran que “condicionan” el voto. Con todo, solicitará su tramitación como proyecto de ley.

En contra, por principios

PP, Vox, Ciudadanos y, previsiblemente, Foro Asturias votarán en contra de una medida sin fundamento, que además ha sido duramente criticada por la mayor parte de sociedades médicas implicadas en el abordaje de la covid. Desde que se aprobó el real decreto, la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, lleva pidiendo, desde la aprobación del RD, a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, los informes “científicos y técnicos” que justificaron la decisión de que la mascarilla volviera a ser obligatoria al airle libre. En este sentido, presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés hacía público esta semana que el supuesto informe científico aportado por el Gobierno y sobre el que sustentaba la medida es, en realidad, una encuesta ciudadana, un simple sondeo de opinión con mil encuestas de calle.

En la comparecencia de Darias ante la Comisión de Salud Pública la semana pasada para dar explicaciones sobre el abordaje de la sexta ola, la ministra volvió a defender que “era una medida muy demandada por las comunidades y adoptada por la gran capacidad de circulación del virus”. También recordó que, cuando se adoptó la obligatoriedad, en diciembre, la incidencia acumulada a 14 días estaba en España en unos 816 casos por 100.000 y este jueves se sitúa en 3.139 por 100.000. Pero, de los informes, ni rastro.