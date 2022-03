Rimegepant, así es el fármaco avalado por la EMA para prevenir y tratar la migraña

Más de mil millones de personas en todo el mundo padecen migraña, un trastorno crónico que constituye la tercera enfermedad más prevalente en el mundo y primera causa de discapacidad en adultos menores de 50 años.

La enfermedad se manifiesta en episodios recurrentes de dolor de cabeza de intensidad moderada o grave con posibilidad de sufrir náuseas, vómitos e intolerancia a la luz y al ruido, lo que puede limitar las actividades cotidianas de los que la padecen.

De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasifica como una de las 10 enfermedades médicas más incapacitantes a nivel global y la segunda en las enfermedades neurológicas.

Esta patología debilitante suele manifestarse en la pubertad y afecta principalmente al grupo de entre los 35 y los 45 años de edad y es más frecuente en las mujeres en una relación de 3 de ellas por cada varón.

Existe una importante necesidad de nuevos tratamientos para la migraña, ya que más del 90 por ciento de las personas no pueden trabajar o realizar actividades cotidianas cuando sufren un ataque de la enfermedad.

Uno de esos medicamentos es el rimegepant de las compañías farmacéuticas Pfizer y Biohaven que ha demostrado su capacidad para tratar la migraña y sus molestos síntomas.

Este jueves el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha dado una opinión positiva del rimegepant para su autorización de comercialización tanto para el tratamiento agudo de la migraña con o sin aura en adultos, como para el tratamiento preventivo de la migraña episódica en adultos que sufren al menos cuatro ataques de migraña al mes.

El dictamen positivo del CHMP pasará ahora a ser revisado por la Comisión Europea. Si se aprueba, rimegepant será el primer medicamento oral perteneciente a los llamados antagonistas del receptor del péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP)- que está implicado en la aparición de la migraña- en la Unión Europea (UE) y el único medicamento para la migraña aprobado para el tratamiento agudo y preventivo, señaló Biohaven en un comunicado de prensa.

La decisión del citado órgano de la EMA se ha basado en la revisión de los resultados de tres estudios en fase 3 y un estudio de seguridad abierto a largo plazo en el tratamiento agudo de la migraña, así como otro en fase 3 con una extensión abierta de 1 año en la terapia preventiva de la misma. En estos estudios, rimegepant fue seguro y bien tolerado, con tasas de efectos adversos similares a las del placebo. El evento adverso más notificado fueron las náuseas.

Los resultados de uno de los estudios publicado en la revista The New England Journal of Medicine (NEJM), revelaron que, con una única dosis, a las dos horas de tomar el comprimido del nuevo medicamento el 19,6% de los afectados por migraña vieron como sus dolores desaparecían, comparado con el 12% de los que recibieron placebo. Además, se consiguió revertir algunos de los otros síntomas de esta cefalea, como las náuseas y la sensibilidad al sonido y a la luz, en el 37,6% de los que tomaron rimegepant, frente al 25,2% del grupo placebo.

Rimegepant se presenta en forma de tabletas para su administración por vía oral. En caso de que se utilice para para prevenir una migraña, por lo general se toma cada dos días. Si se usa para tratar la enfermedad, por lo general se toma como una sola dosis a la primera señal de un dolor de cabeza por migraña.

“La recomendación de rimegepant marca un hito importante para los pacientes con migraña. Junto con Pfizer, trabajamos para ayudar a los pacientes y esperamos poder distribuir pronto rimegepant en Europa, y con el tiempo, a todos aquellos que, en el mundo, conviven con esta patología debilitante y que actualmente, en muchos casos, no tienen opciones de tratamiento eficaces”, celebró el director ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Biohaven, el doctor Vlad Coric.

Pfizer y Biohaven firmaron a principios de año un acuerdo para comercializar rimegepant. Según los términos de este acuerdo, Pfizer tiene los derechos de comercialización de rimegepant en los mercados fuera de Estados Unidos mientras que Biohaven mantendrá el derecho a comercializar dentro del mercado estadounidense y liderará la investigación y el desarrollo de este fármaco a nivel mundial.