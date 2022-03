El 8-M vuelve a las calles con el feminismo más enfrentado que nunca

Aunque el año pasado los temas que eran motivo de disputa ya estaban encima de la mesa, las restricciones por la pandemia obligaron a los organizadores a conformarse con un 8-M de pequeñas concentraciones y con muchas restricciones sanitarias que no evidenciaban la importante fractura interna que ya sufría el movimiento feminista. Por eso, este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, será la primera vez que sea tan visible lo enfrentado que está el colectivo en algunas posturas hasta el punto que, lejos de mostrarse unidas en un día tan importante y con la amenaza que ha supuesto para el movimiento el auge de algunos partidos, esta tarde se celebran en Madrid dos manifestaciones separadas.

De Atocha a Colón

La «oficial» está organizada por la Comisión 8-M y es a la que acudirá la ministra de Igualdad, Irene Montero y miembros del Gobierno. Partirá a las 19:00 horas desde Atocha y llegará hasta la plaza de Colón, donde leerán un manifiesto. Bajo el lema «Derechos para todas, todos los días», se calcula que participarán unas 35.000 personas, muy lejos de las 350.000 que se registraron en la de 2019.

De Gran Vía a Plaza España

Además de porque sigue habiendo restricciones por la pandemia, uno de los motivos por los que acudirá menos gente es porque el Movimiento Feminista de Madrid ya ha convocado por su cuenta, desvinculándose de la marcha oficialista y organizan su propio itinerario que saldrá a la misma hora desde Gran Vía y terminará en Plaza de España. Esta segunda marcha estará protagonizada por las feministas que son abolicionistas de la prostitución y la pornografía, en contra de las leyes «generistas» (la aprobación de la llamada «Ley Trans» fue muy criticada por asociaciones feministas porque creen que «borra» el género femenino) y a favor de la prohibición de la «explotación sexual» de los «vientres de alquiler».

Aunque los partidos que sustentan al Gobierno tendrán representación en la manifestación de la Comisión 8-M, la presidenta de la Comisión de Igualdad y exvicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, aseguró en una entrevista este fin de semana, según recoge Europa Press, que «el feminismo de verdad» se sitúa tras la pancarta del bloque abolicionista. Muchas mujeres del colectivo, no obstante, no entienden que defiendan ciertos aspectos, como la abolición de la prostitución, pero que no hagan nada por cambiarlos estando ahora en el Gobierno ambos partidos.

El PP, con las abolicionistas

El PP, por su parte, aseguró ayer que se unirá a esta convocatoria, algo que ha «preocupado» a los encargados de garantizar la seguridad de las marchas ya que pueden surgir enfrentamientos. Y es que las «abolicionistas» entendieron ayer esta suma del PP a «su» convocatoria como un acto de provocación ya que el partido no defiende estos postulados y lo interpretan solo como un acto de enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez para no acudir a la que organizan ellos. El PP, de hecho, dijo que promoverá su propia declaración cuya idea fuerza será la de «mujeres libres».

También Ciudadanos confirmó que participará, «igual que siempre que se reivindique la libertad y la igualdad».

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, aseguró que las marchas de este año seguirán exigiendo la utilización de mascarillas, a pesar de ser al exterior, y de la distancia de seguridad. Y, aunque en Madrid serán las más multitudinarias, el resto de capitales de provincia también organizan marchas por la mujer.

El sindicato de estudiantes llama a vaciar las aulas

Bajo el lema «¡Contra la violencia machista, la LGTBIfobia y el fascismo!», desde Libres y Combativas y el Sindicato de Estudiantes hicieron ayer un llamamiento a «todas las y los estudiantes a vaciar las aulas en una potente huelga general estudiantil el 8M y a llenar masivamente las calles en las manifestaciones». La cita es hoy a las doce de la mañana en diversos puntos emblemáticos de las principales ciudades de España. Según las convocantes, «la justicia patriarcal protegiendo a los agresores con sentencias infames. Miles de mujeres pobres y niñas siguen siendo víctimas de la trata, la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler. Derechos como el aborto negados sistemáticamente en la sanidad pública». Por este motivo han enviado a todos los centros educativos una carta para justificar que los estudiantes puedan ausentarse durante toda la jornada y sumarse a esta lucha. Contra esta realidad de violencia insoportable e inaceptable, que se ha recrudecido dramáticamente en estos dos años de pandemia, nos rebelamos», sentencian.