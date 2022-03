Oriol Mitjà: “En los próximos 12 meses llegará una nueva variante que escapará mucho mejor de las vacunas”

El infectólogo y epidemiólogo, Oriol Mitjà, ha señalado que en los próximos 12 meses llegará una nueva variante del coronavirus que “escapará mucho mejor de las vacunas”, aunque su gravedad todavía “está por determinar”.

El investigador en enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol insiste en que la Covid-19 aún no ha terminado. En una entrevista en RTVE, critica la eliminación de las cuarentenas de los contagiados por coronavirus dentro de la estrategia de convivencia con la covid vigente desde este lunes 28 de marzo. “No debemos empezar a normalizar. El virus no se ha ido”, advierte. “Las personas que están infectadas no deberían ir a trabajar”, argumenta Mitjà y señala “es el ABC de la Salud Pública”.

Mitjà asegura que la crisis de la pandemia de coronavirus está directamente relacionada con el cambio climático y pide que se avance en la protección del salto de virus entre especies. Considera que deberían dedicarse recursos para encontrar nuevas herramientas para detener a este virus, sin embargo, para el epidemiólogo “no hay voluntad”: “No queremos hacerlo para volver a la inercia de la normalidad” .

El infectólogo ve posible la creación de una farmacéutica pública, como mecanismo para hacer frente a futuras epidemias. Considera que esta iniciativa permitiría acabar con ensayos clínicos que no sólo perseguirán intereses comerciales.

Respecto a las lecciones que nos puede dejar esta crisis sanitaria, reflexiona que “no podemos permitir que un virus haya matado a 18 millones de personas y no saquemos ninguna lección”. Por último, Mitjà cree que se pueden sacar dos lecciones de la pandemia: la importancia del cuidado de las personas mayores y cómo cuidamos de los pobres.