¿Tomas una aspirina al día para el corazón? Alertan de que es inútil e incluso peligroso

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de defunción en el mundo y, según algunas estimaciones, se cobran 17,9 millones de vidas cada año. Estas patologías constituyen un grupo de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos que incluyen cardiopatías coronarias, enfermedades cerebrovasculares y cardiopatías reumáticas. Más de cuatro de cada cinco defunciones por enfermedades cardiovasculares se deben a cardiopatías coronarias y accidentes cerebrovasculares, y una tercera parte de esas defunciones ocurren prematuramente en personas menores de 70 años, según datos de la OMS.

Desde hace años, los médicos han recomendado un régimen diario de aspirina para las personas con alto riesgo de sufrir un infarto o accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, un grupo de expertos estadounidenses advierte ahora de que el uso de la aspirina como estrategia preventiva tiene poco o ningún beneficio y existe el riesgo de sufrir efectos secundarios graves.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF, por sus siglas en inglés) realizó una evaluación mediante la revisión sistemática de ensayos clínicos, para determinar la eficacia que tiene el consumo diario de aspirina para reducir los riesgos de las enfermedades cardiovasculares y la mortalidad derivada de ellas, a la vez que tuvo en cuenta la asociación de su administración con uno de los efectos secundarios del medicamento que es el aumento en el riesgo de hemorragia. Además, investigaron el efecto del uso de aspirina en la incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal (CCR).

Para ello, el USPSTF encargó una microsimulación para evaluar el balance neto de beneficios y daños del uso de aspirina para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares y cáncer colorrectal, estratificado por edad, sexo y nivel de riesgo de ECV.

Tras la nueva investigación, la última recomendación del USPST, que remplaza a la de 2016, es la de no iniciar el uso de aspirina en dosis bajas para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares en adultos de 60 años o más. En concreto, señala que “en adultos de 60 años o más, no existe un beneficio neto en el uso de aspirina como prevención para eventos de enfermedad cardiovascular, por lo cual, USPSTF no recomienda iniciar el uso de aspirina para la prevención en este grupo de edad”.

En el caso de las personas de entre 40 y 59 años, los especialistas dejan a criterio de cada uno o del médico la decisión de si se debe tomar una aspirina diaria en determinadas circunstancias. “En adultos de 40 a 59 años con un 10 % o más de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) a 10 años, la decisión de iniciar el uso de aspirina en dosis bajas para la prevención primaria debe ser individual. La evidencia indica que el beneficio neto del uso de aspirina en este grupo es pequeño”. Además, advierten de que su consumo puede conducir a hemorragias, algo que deben tomar en cuenta a aquellos individuos con mayor probabilidad sufrir esta contraindicación.

La última vez que el grupo de trabajo actualizó estas recomendaciones sugirió que una aspirina diaria podría ser beneficiosa para la prevención del cáncer colorrectal (CCR). Sin embargo, las nuevas directrices indican que hay pruebas limitadas de que reduce el riesgo de cáncer colorrectal o la mortalidad por esta enfermedad.

El USPSTF es un grupo independiente de expertos médicos y de prevención de enfermedades que hacen recomendaciones que ayudan a orientar las decisiones de los médicos.