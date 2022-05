La Ertzaina busca al asesino en serie del colectivo gay de Bilbao

La comunidad gay que frecuenta las aplicaciones de citas en la zona de Bilbao está asustada tras conocerse que la Ertzaintza busca a un presunto asesino en serie. La investigación habría comenzado en octubre del año pasado cuando la familia de un hombre de 43 años que falleció supuestamente por causas naturales denunció que, tras su fallecimiento, detectaron que habían desvalijado sus cuentas bancarias. El informe de su autopsia hablaría de muerte natural aunque se detectó la presencia de GHB (éxtasis líquido) en sangre pero se descartaba la muerte violenta y así se hizo llegar al juzgado. Su caso fue abierto, sin embargo, cuando un par de meses más tarde llegó una denuncia a la Ertzaintza de Bilbao.

Intento de estrangulamiento

Un hombre comunicó un intento de homicidio por parte de una persona con la que había contactado a través de una conocida aplicación de citas gay. No era la primera vez que quedaban pero en aquella ocasión, estando en casa de la víctima, su pretendiente trató de drogarle con GHB y luego intentó estrangularle. Consiguió zafarse de él y el agresor salió corriendo de la vivienda. La víctima se dio cuenta de que se había dejado una mochila donde llevaba la droga y algo de documentación. Quizás al darse cuenta de que se había dejado su verdadera identidad en casa de su víctima, el agresor trató de «recomponer» la situación poniéndose en contacto con él para pedirle perdón y tratar de que no denunciara.

Sin embargo, la víctima decidió acudir a la Ertzaintza para denunciar los hechos y los investigadores pronto detectaron que podía haber un patrón con varios casos recientes de muertes naturales en personas homosexuales de la zona. Al menos cuatro casos aunque, según avanzan desde «El Correo», que ha destapado el caso, podrían tratarse de ocho. «Quizás sean muchas más porque no saben ni cuanto tiempo llevaba actuando ni si lo ha hecho en otras provincias. Al parecer, ya se ha detectado la presencia de este individuo en Madrid y Alicante aunque se desconoce si se pueden vincular muertes similares a sus citas», aseguran desde la policía autonómica vasca, que reconocen que se encuentran ante uno de los casos probablemente más complejos a los que se han enfrentado dado que desconocen por ahora el alcance del mismo.

Autopsias bajo sospecha

El problema y la dificultad de esta investigación no es solo localizar al presunto homicida, que ya estaría identificado. Lo complicado va a ser poder imputarle las muertes que habría ocasionado. Una de las cuestiones que está levantado más polémica ahora está en el Instituto Anatómico Forense de Bilbao. ¿Cómo puede un forense dar por muerte natural un presunto homicidio? Si los informes de autopsia que llegaron a los juzgados no tenían como causa de la muerte una de naturaleza homicida el juzgado archivaba el caso, no se daba traslado a la policía para investigación y, muy probablemente, autorizaba a la familia para la incineración del cuerpo. Los expertos señalan que, por mucho que se hayan guardado muestras de sangre y pueda detectarse ahora presencia de GHB en el individuo, esto, lógicamente, no significa poder atribuir un homicidio al autor. Sin cadáveres a los que poder hacer segunda autopsia que determine la asfixia tras sumisión química como causa de la muerte (al parecer ése era su modus operandi), va a ser muy complicado vincularle a ellos.

A pesar de la compleja investigación que se avecina y en la que muy pronto ya estarán otras policías investigando (Policía Nacional o Guardia Civil) la prioridad de la Ertzaintza ahora es localizar al tipo. Se trata, al parecer, de un tipo de entre 20 y 30 años de origen colombiano y para quien un juzgado de Vizcaya, que mantiene el secreto de las actuaciones, según las mismas fuentes, ya ha dictado una orden de detención. Ahora tratan de localizarle para detenerle y tomarle declaración.