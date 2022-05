El mayo más caluroso del siglo: ¿qué tiempo nos espera este verano?

Este mes de mayo será recordado en España por ser el más caluroso del siglo. Y es que según ha confirmado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el calor de los últimos días ha dejado varios con récords de temperaturas máximas y mínimas.

Así, señala que con datos desde 1950, el día 21 de mayo ha sido el día más cálido en el conjunto de la Península para este mes y a ello contribuyeron en especial las temperaturas mínimas, que fueron “mucho más altas” que las registradas en el episodio cálido de 2015. De este modo, pese a que el polvo en suspensión ha impedido que las máximas hayan subido aún más, este ha sido un episodio cálido extraordinario, sin precedentes en nuestro país en al menos 60 años.

En concreto, la temperatura más alta de todo el episodio se alcanzó en Andújar (Jaén) el día 20, con 42,3 grados centígrados (ºC). También se alcanzó ese día un récord en Jaén, cuando se alcanzaron por primera vez en un mes de mayo 40,3ºC y esa misma jornada la mínima no bajó de 25,9ºC lo que “pulveriza” la anterior mínima más alta en más de dos grados centígrados. Además, Jaén registró la primera noche tórrida en la que no se baja de 25ºC en el conjunto de la Península desde que hay registros.

La AEMET ha destacado también Segovia, que el día 20 tuvo una mínima de 21,4ºC, su primera noche tropical desde que hay registros y Daroca (Zaragoza), donde la máxima llegó a 36,2ºC, un récord para una estación centenaria, en la que por primera vez en un siglo se llega a 36ºC en esa localidad. En el aeropuerto de Gerona se midieron 37,3ºC, un valor que supera en casi 4ºC el anterior récord de 33,6ºC.

El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, ha califica este episodio de “muy significativo” porque si hasta ahora la recurrencia de estos periodos era de una vez cada aproximadamente 200 años, desde 2010 ese periodo se ha reducido a una vez cada 45 años. “Es decir, se ha hecho cinco veces más frecuente alcanzar estas temperaturas tan altas en el mes de mayo. Esto va claramente en el incremento de la frecuencia de fenómenos extremos, especialmente olas de calor y episodios de altas temperaturas achacables al cambio climático”, ha comentado.

Verano 2022: tórrido y más seco de lo normal

Esta primavera climatológica no solo ha dejado un calor histórico, también irrupciones extraordinarias de polvo sahariano, récords de precipitaciones en puntos de la vertiente mediterránea y lluvias torrenciales en la Comunidad Valenciana Por todo esto hay bastante expectación sobre cómo será el verano climatológico, que comienza el 1 de junio.

Samuel Biener, experto de Meteored (tiempo.com), explica que según sus previsiones, este verano será muy caluroso, con valores que podrán situarse de 1 a 2 ºC por encima de lo normal en el interior de la Península, mientras que el resto del territorio y en Baleares podrían sobrepasar hasta en 1ºC el promedio. Estas anomalías se extenderán por el resto de Europa quedando al margen, curiosamente, solo el golfo de Cádiz y Canarias, donde los valores serán los habituales para la época.

Este escenario podría venir dado por la dorsal anticiclónica que se mantendrá fuerte en latitudes medias y altas, provocando muchas horas de sol y viento encalmado. Esto propiciará un calentamiento progresivo de la zona continental. Además, el mar Cantábrico y el Mediterráneo mostrarán valores por encima de lo habitual con las consecuencias que ello conlleva, como el aumento de noches tropicales.

Las precipitaciones estarán por debajo de lo normal en todo el territorio, sin olvidar que en el centro, sur y archipiélagos esta estación de por sí es muy seca. No obstante,” esto no quiere decir que no se vayan a desarrollar, en días puntuales, tormentas intensas durante estos próximos tres meses. Ese riesgo siempre está presente”, puntualiza Biener.