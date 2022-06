Hadi Partovi: «La programación informática debe ser una asignatura troncal en España»

Hadi Partovi (Irán, 1972) aprendió programación informática en casa mientras las bombas hacían temblar los cristales de su habitación. Se crio en la Irán revolucionaria hasta que su familia migró a EEUU. Allí comenzó a hacer realidad su sueño, y no el americano, sino el de montar una organización que inculcara a los más jóvenes la necesidad de adquirir conocimientos sobre programación. Su proyecto comenzó a tener cada vez más adeptos y este hombre que comenzaba a despuntar en Silicon Valley consiguió el apoyo de Bill Gates, Mark Zuckerberg, Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump, entre otros muchos. Hace poco su proyecto Code.org aterrizó en España donde tanto el presidente Sánchez como la Reina Letizia se han interesado por él. Su plataforma cuenta con más de 60 millones de niños adscritos y, en España, hay más de 250.000 alumnos y 10.000 profesores con cuentas en su programa.

¿Cómo surgió su pasión por la programación y cuándo se dio cuenta de que ésta era una vía fundamental para el éxito social, profesional y humano?

Tuve la oportunidad de aprender ciencias de la computación cuando era niño y vivía en Teherán durante la guerra Irán-Irak. Mi padres, él un físico y ella ingeniera, me habían regalado una Commodore 64 y un libro sobre programación. Durante las largas jornadas de bombardeos y de estar encerrado en casa aprendí a programar. Migramos a EE UU y aunque vivíamos en condiciones económicas muy pobres, mi habilidad para programar me ayudó acceder a becas en las mejores escuelas y trabajar para empresas de tecnología desde muy pequeño hasta que llegué a Microsoft. Cuando decidí que quería dedicarme a la filantropía y generar impacto social siempre tuve presente que el conocimiento de las ciencias de la computación a mí me dio muchas oportunidades y, en este mundo digital, quería que todos los estudiantes tuvieran esa misma oportunidad.

¿Es tan importante saber de programación como lo es de aprender Matemáticas, Historia, Literatura o Biología?

En una realidad cada vez más digital y automatizada aprender ciencias de la computación es fundamental porque ayuda a los estudiantes a comprender mejor cómo funciona el mundo. Las ciencias de la computación no sólo son programación. Esta materia incluye programación, pensamiento computacional, inteligencia artificial, ciberseguridad y otras disciplinas. Además, enseñan a pensar, a resolver problemas, a trabajar en equipo.

¿Cuál es el grado de desarrollo de estas competencias en los niños españoles? ¿Sobresalimos o vamos a la cola?

Las comunidades autónomas y el Gobierno central trabajan en la incorporación de la informática en el currículo escolar, si bien todavía hoy no es suficiente. Hay diversos niveles de adopción, ya que la educación en España está descentralizada. Hemos visto un trabajo muy importante en Andalucía, por ejemplo, sobre todo en Secundaria. Se han hecho cambios en la legislación educativa nacional, que incorporan el concepto del pensamiento computacional, pero hay mucho por hacer a nivel no solo nacional, sino también automático, para no crear desigualdades en el país.

Hadi partovi: «La clave de la inclusión y la equidad educativa pasa por este tipo de conocimientos» FOTO: foto La Razón

¿Qué se puede hacer para mejorar el potencial que dice que hay en España?

El escenario ideal es que la programación informática sea una materia troncal, obligatoria, no una materia optativa, que se enseñe a todos los estudiantes. Esa es la única manera de fomentar la equidad y la inclusión. Los alumnos que no aprendan estas habilidades, estarán en desventaja cuando salgan al mercado laboral. Por eso, la educación pública debe incluir esta materia en todos los niveles y para todos los alumnos. Insisto en que es la clave de la inclusión.

Su proyecto ha contado con el apoyo incondicional de Obama, Trump y Biden. ¿Qué respondieron cuando les propuso involucrarse en Code?

Algo que hemos descubierto con nuestro trabajo de políticas públicas, es que las ciencias de la computación generan un apoyo apartidista. Es decir, líderes de todos los partidos en todos los países donde tenemos presencia coinciden en que la informática es importante para el futuro de la sociedad, su economía y su educación. Por ello, contamos con el apoyo de los últimos tres presidentes. En España, vemos un fenómeno similar. El año pasado fuimos capaces de unir a todos los ex presidentes de Gobierno y líderes políticos bajo el mismo mensaje. Líderes de todos los partidos políticos coinciden en que esto es importante. El apoyo a la informática debe ser una política de Estado, independientemente de qué partido esté en el poder.

¿En que se basa el pensamiento computacional?

El pensamiento computacional es una serie de métodos para resolver problemas que involucran la expresión de problemas y sus soluciones de formas que un ordenador pueda ejecutar. Involucra la automatización de procesos, pero también el uso del cómputo para explorar, analizar y comprender procesos. El pensamiento computacional involucra la descomposición de un problema, la identificación de patrones, el pensar con abstracción y la creación de algoritmos para dar instrucciones al ordenador.

¿Cuáles son los riesgos de quedar al margen de este pensamiento?

La brecha digital ya no es exclusivamente el acceso a dispositivos y a internet. La brecha también tiene que ver con el conocimiento. En este mundo digital no es suficiente saber usar tecnología. Todos debemos aprender a crear tecnología. No porque queramos que las nuevas generaciones vayan a ser ingenieros en computación o para que todos los estudiantes trabajen en un futuro en la industria de la tecnología. La realidad es que estos son conocimientos que se requerirán en todos los empleos y en todas las industrias. No contar con ellos supondrán una gran desventaja para quienes no hayan aprendido ciencias de la computación.