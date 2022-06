Muere Noel, el niño de Betanzos que logró conseguir 300.000 euros en 7 meses para investigar el cáncer cerebral

Noel, un niño de quince años, natural de Betanzos (A Coruña), que llevaba desde los ocho luchando contra el meduloblastoma, un tipo de tumor cerebral que no responde a quimioterapia, ni a cirugía, ni a radioterapia, ha fallecido este miércoles. Sin embargo, su muerte no ha sido en vano, porque gracias a la investigación que impulsó se podrá avanzar en la cura de este cáncer infantil. En su caso no llegó a tiempo y hace unos meses entró en una fase terminal irreversible, pero su lucha servirá para salvar miles de vidas infantiles.

La historia de Noel Balsa comenzó cuando tenía tan solo 8 años. En ese momento, el niño comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza que solo cesaban cuando vomitaba, aunque al principio lo achacaron al estado del niño por el fallecimiento de su abuelo a causa de un tumor renal. Lo que nadie esperaba era que las pruebas médicas dieran el peor de los diagnósticos al detectar un tumor cerebral. Momento en el que comenzaron las operaciones quirúrgicas y sesiones de radioterapia. Además el joven tuvo que afrontar, solo unos meses después, el fallecimiento de su padre Higinio a causa de una meningitis. Aun así logró salir adelante, y justo cuando parecía que el tumor estaba desapareciendo llegó la peor de las noticias. El pequeño, que ya tuvo que ganarle la partida al meduloblastoma una vez, tuvo una recaída. No obstante, en esta ocasión la tarea se complicó aún más para los médicos que le atendían en A Coruña, porque la metástasis se había instalado en una zona imposible de operar.

En ese instante, los expertos recomendaron el traslado del pequeño Noel al Hospital Niño Jesús de Madrid, donde cuentan con una unidad especializada. Participó en un ensayo clínico con la esperanza de acabar con su enfermedad, pero no funcionó. Aún así, ni él ni su familia perdieron la esperanza, por eso, gracias a la ayuda de la Fundación Cris contra el cáncer, iniciaron una campaña para recaudar fondos desde la localidad coruñesa de Betanzos, lugar donde residía la familia. Con el objetivo de participar en un programa de investigación, liderado por el Doctor Antonio Pérez Martínez, que abría nuevas esperanzas para la curación de esta enfermedad. Lejos de rendirse, Noel capitaneó la campaña para recaudar fondos y financiar la investigación. La respuesta de la gente fue inmediata y en tan solo siete meses consiguió movilizar a miles de personas para recaudar los 330.000 euros necesarios para participar en el ensayo.

Sin embargo, ya era demasiado tarde para Noel. Su pequeña cabeza ya no podía recibir más terapias y operaciones y los doctores anunciaron a la familia que el joven había entrado en fase terminal.

Durante los siguientes meses, su madre Sonia, su familia y sus amigos se prepararon para el triste desenlace que finalmente se acabó produciendo el pasado miércoles. No obstante y a pesar del inmenso dolor, gracias a la fortaleza y empeño del pequeño, en un futuro muchos niños tendrán la segunda oportunidad que él no tuvo. Hoy será despedido en la intimidad por sus seres queridos, aunque, gracias a su incansable lucha, su legado será eterno.