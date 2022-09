9 formas de deshacerse de la acidez estomacal sin tomar medicación

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (RGE), también conocida como acidez, es una de las enfermedades estomacales más comunes en los países desarrollados. Se genera cuando el estómago segrega ácidos en exceso o bien cuando la mucosa no logra compensarlos.

Los síntomas se pueden manifestar en forma de quemazón o ardor en la zona detrás del esternón o como el retorno del contenido gástrico a la boca. Otros síntomas menos comunes pueden incluir náuseas, dolor de garganta, ronquera o problemas al tragar.

En la actualidad, se pueden adquirir muchos fármacos para la enfermedad por reflujo gastroesofágico sin receta médica que incluyen antiácidos, antagonistas del receptor de histamina H2 o inhibidores de bomba de protones. No obstante, según explica la Universidad de Harvard, puedes probar algunos cambios en tu estilo de vida antes de recurrir a estos medicamentos.

Cómo deshacerse del reflujo gástrico

1. Come con moderación y despacio: Cuando el estómago está muy lleno, puede haber más reflujo en el esófago. Si los horarios lo permiten, es recomendable hacer seis “mini-comidas” en lugar de tres comidas más grandes al día.

2. Evita ciertos alimentos: “Antes se pedía a las personas con reflujo gástrico que solo ingirieran alimentos suaves. Pero ese ya no es el caso. Hemos evolucionado desde los días en que no podías comer nada”, dice Jacqueline Wolf, profesora asociada de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard. Sin embargo hay algunos alimentos que son más propensos que otros a desencadenar el reflujo, como la menta, los alimentos grasos, los alimentos picantes, los tomates, las cebollas, el ajo, el café, el té, el chocolate y el alcohol. Si comes alguno de estos alimentos con regularidad, puedes eliminarlos para ver si hacerlo controla tu reflujo, y luego volver a añadirlos uno por uno.

3. No bebas bebidas carbonatadas. Un estudio detectó que las personas que consumían bebidas carbonatadas tenían un 69% más de riesgo de desarrollar síntomas asociados al reflujo como acidez estomacal. El gas hace aumentar la secreción gástrica y por tanto puede aumentar la sintomatología: ardor, dolor y hinchazón abdominal. Además, las bebidas con gas te hacen eructar, lo que envía ácido al esófago.

4. Mantente despierto después de comer. Cuando estás de pie, o incluso sentado, la gravedad por sí sola ayuda a mantener el ácido en el estómago. Termina de comer tres horas antes de irte a la cama. Por tanto, evita las siestas después del almuerzo, las cenas tardías o los aperitivos de medianoche.

5. No te muevas demasiado rápido. Evita el ejercicio vigoroso durante un par de horas después de comer. Un paseo después de la cena está bien, pero un entrenamiento más extenuante, especialmente si implica agacharse, puede enviar ácido a su esófago.

6. Dormir incorporado. Es recomendable dormir con el cabecero de la cama elevado unos 15 centímetros, pero evita usar más almohadas para ello, pues provocan más presión sobre el estómago. Hay que elevar las patas de la cama del lado de la cabeza para adoptar una postura diagonal, pero estirada. Esta medida evita que el contenido del estómago pase al esófago y aparezca la acidez.

7. Pierde peso. El aumento de peso extiende la estructura muscular que sostiene el esfínter esofágico inferior, disminuyendo la presión que mantiene cerrado el esfínter. Esto conduce a reflujo y acidez estomacal.

8. Deja de fumar. La nicotina puede relajar el esfínter esofágico inferior.

9. Revisa tus medicamentos. Ciertos medicamentos y suplementos dietéticos pueden irritar el revestimiento del esófago, causar dolor por acidez o aumentar la gravedad de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Estos incluyen: antibióticos (tetraciclina y clindamicina) bifosfonatos tomados por vía oral, suplementos de hierro, analgésicos como el ibuprofeno y la aspirina o los suplementos de potasio.