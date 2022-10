“Súper ancianos”: el secreto de mayores de 80 años para tener mejor memoria que los de 50

El envejecimiento se asocia con una disminución gradual de la capacidad de memoria. Sin embargo, hay personas de más de 80 años que disfrutan de una memoria excepcional, o al menos tan buena como personas 20-30 años menores que ellos. Pero, ¿por qué conservan estas habilidades cognitivas? Un grupo de investigadores de la Universidad de Northwestern (Estados Unidos), ha intentado dar respuesta a esta gran incógnita. de la medicina.

Los científicos señalan que estos “súper ancianos” podrían tener neuronas significativamente más grandes y sanas en una región del cerebro relacionada con la memoria. El motivo se debe posiblemente a que estas personas han nacido ya con estas células, o bien sus neuronas han crecido y no se han encogido con los años, según afirman en un estudio publicado en The Journal of Neuroscience.

El principal objetivo del programa de investigación sobre el “súper envejecimiento”, que lleva funcionando más de diez años, es intentar averiguar qué mantiene la agudeza cerebral cognitiva y cómo puede protegerse de la demencia. En el estudio participan personas que superan los 80 años y que han demostrado tener una memoria privilegiada a los que se les realizan evaluaciones periódicas. Además, tiene que donar sus cerebros una vez que fallezcan.

Los investigadores analizaron post morten los cerebros de seis “súper ancianos”, siete individuos de edad avanzada cognitivamente media, seis jóvenes y cinco con fases iniciales de alzheimer. Estudiaron la corteza entorrinal del cerebro, formada por seis capas de neuronas superpuestas, que controla la memoria y es uno de los primeros lugares afectados por el alzheimer.

La capa II de esa corteza recibe información de otros centros de memoria y es un centro muy específico y crucial en el circuito de la memoria. Descubrieron que los “súper ancianos” tienen neuronas grandes y más sanas en esa capa, en comparación con sus compañeros de la misma edad, con individuos con fases tempranas de la enfermedad de Alzheimer e incluso con individuos de 60 o 50 años. Además, encontraron que esas grandes neuronas están a salvo de la formación de ovillos de proteína tau, que es una de las características del alzheimer.