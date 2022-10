¿Un cerebro joven toda la vida? La Universidad de Harvard nos da 12 claves para conseguirlo

Con el paso del tiempo, el cerebro, como cualquier otro órgano, va deteriorándose. La reducción en el pensamiento, la memoria y la capacidad cognitiva es una parte normal del envejecimiento. Estos cambios no son iguales en todas las personas. De hecho, según un estudio reciente, algunas poseen características inusuales y llegan a la la senectud con un cerebro increíble y envidiable. Son los “súper-ancianos”, mayores de 80 años que muestran una edad “cerebral” varias décadas más joven. Con la edad, el tamaño del cerebro disminuye. A partir de los cuarenta años el cerebro se va encogiendo un 5% cada año de media y se acelera a partir de los setenta. Sin embargo, en estas personas de cerebro excepcional, su tasa de encogimiento es apenas del 1%, a partir de los setenta años. Además, es posible que en ellos exista un mecanismo especial para protegerse de la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas y que pueden desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad, como el alzhéimer o el párkinson. Desafortunadamente, no todos gozamos de estos “súper poderes”, sin embargo, el deterioro cognitivo no es inevitable. Así lo aseguran científicos de la Universidad de Harvard que nos dan 12 claves para mantener la función cerebral y reducir el efecto que tiene el paso de los años.

1. Recibe estimulación mental. A través de la investigación con ratones y humanos, los investigadores han descubierto que las actividades que son nuevas y complejas estimulan nuevas conexiones entre las células nerviosas e incluso pueden ayudar al cerebro a generar nuevas células, desarrollando “plasticidad” neurológica y construyendo una reserva funcional que proporciona una cobertura contra la pérdida futura de células. Cualquier actividad mentalmente estimulante debería ayudar a desarrollar tu cerebro. Lee, haz cursos, rompecabezas de palabras o problemas matemáticos. Experimenta con cosas que requieren destreza manual, así como esfuerzo mental, como dibujo, pintura y otras manualidades.

2. Haz ejercicio físico. Usar los músculos también ayuda a la mente. Realizar ejercicio regularmente aumentan el número de pequeños vasos sanguíneos que llevan sangre rica en oxígeno a la región del cerebro que es responsable del pensamiento. El ejercicio también estimula el desarrollo de nuevas células nerviosas y aumenta las conexiones entre las células cerebrales (sinapsis). Esto da como resultado cerebros más eficientes, plásticos y adaptables, lo que se traduce en un mejor rendimiento en animales envejecidos. El ejercicio también reduce la presión arterial, mejora los niveles de colesterol, ayuda a equilibrar el azúcar en la sangre y reduce el estrés mental, todo lo cual puede ayudar tanto a tu cerebro como a tu corazón.

3. Mejora tu dieta- Una buena nutrición puede ayudar tanto a tu mente como a tu cuerpo. Por ejemplo, las personas que llevan una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, pescado, nueces, aceites insaturados (aceite de oliva) y fuentes vegetales de proteína, tienen menos probabilidades de desarrollar deterioro cognitivo y demencia.

4. Mejora tu presión arterial. La presión arterial alta en la mediana edad aumenta el riesgo de deterioro cognitivo en la vejez. Modifica tu estilo de vida para mantener la presión lo más baja posible. Mantente delgado, haz ejercicio regularmente, limita el consumo de alcohol a dos bebidas al día, reduce el estrés y come bien.

5. Mejora tu nivel de azúcar en sangre. La diabetes es un factor de riesgo importante para la demencia. Puedes ayudar a prevenir la enfermedad comiendo bien, haciendo ejercicio regularmente y manteniéndote en un peso óptimo. Pero si tu azúcar en sangre se mantiene alta, necesitarás medicamentos para lograr un buen control.

6. Mejora tu colesterol. Los altos niveles de colesterol LDL (“malo”) están asociados con un mayor riesgo de demencia. La dieta, el ejercicio, el control de peso y evitar el tabaco contribuirán a reducir los niveles de colesterol. Pero si necesitas más ayuda, pregunta a tu médico sobre la medicación.

7. Una dosis baja de aspirina. Algunos estudios observacionales sugieren que tomar una dosis baja de aspirina puede reducir el riesgo de demencia, especialmente de demencia vascular. Pregúntale a tu médico si eres candidato.

8. Evita el tabaco

9. No abuses del alcohol. El consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo importante para la demencia. Si eliges beber, que sean solo dos bebidas al día.

10. Cuida tus emociones. Las personas que están ansiosas, deprimidas, privadas de sueño o agotadas tienden a obtener una mala puntuación en las pruebas de función cognitiva. Las puntuaciones bajas no predicen necesariamente un mayor riesgo de deterioro cognitivo en la vejez, pero una buena salud mental y un sueño reparador son ciertamente objetivos importantes.

11. Protege tu cabeza. Las lesiones en la cabeza de moderadas a graves, incluso sin conmociones cerebrales diagnosticadas, aumentan el riesgo de deterioro cognitivo.

12. Construir redes sociales. Los fuertes lazos sociales se han asociado con un menor riesgo de demencia, así como con una menor presión arterial y una mayor esperanza de vida.