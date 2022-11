La asociación “Sonrisas sin cáncer” presenta su calendario solidario 2023

La asociación ‘Sonrisas Sin Cáncer’ ha preparado un calendario muy especial y solidario para el próximo año 2023. Está protagonizado por niños y jóvenes pacientes de cáncer: Daniela, Martina, Isaac, Diego, Javi, Fhiorella, Paula M., Aarón, Paula C., Marta, Samantha y Alma quienes posan en el calendario como unos auténticos profesionales. Les han acompañado algunos rostros conocidos del mundo de la comunicación, los fogones y el deporte, como las presentadoras Emma García y Sonsoles Ónega, el chef (y jurado del programa MasterChef) Pepe Rodríguez o el centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos. Como novedad para este año, cada mes va acompañado de un código QR con la historia de los protagonistas y su enfermedad y así dar voz, con nombre propio, a los niños y niñas afectados por el cáncer. En cada mes, te encontrarás frases llenas de energía que dan auténticas lecciones de vida.

A ellos se han unido, también el padrino de la Asociación Sonrisas sin Cáncer Don Vicente del Bosque, Michelle Calvó, Joaquín Prat, Concha Crespo, Carlos Sobera, David Aganzo, Cipri Quintas y Fernando Romay, que no han dudado en apoyar esta iniciativa. Una acción que, más allá de ayudar a visibilizar el cáncer, ha supuesto una gran ilusión para estos pequeños, que han disfrutado convirtiéndose en modelos junto a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país. Y esto les ha permitido olvidarse, por unos momentos, de todos los tratamientos que siguen y divertirse a lo grande.

La presentación oficial del calendario solidario será el próximo 6 de noviembre en el buque insignia de la cadena VP Hoteles, VP Plaza España Design situado en plena Plaza de España y a escasos pasos de la Gran Vía madrileña. Dicha presentación correrá a cargo del periodista deportivo y reportero Roberto Gómez, amigo y estrecho colaborador de nuestra asociación y de la periodista Carolina Alcázar.

El calendario solidario del 2023 sale con mucha ilusión y muchas ganas de seguir empujando en la lucha contra el cáncer infantil. La necesidad de investigación para reducir cifras - 1.400 niños son diagnosticados al año de cáncer, de los cuales 299 no lo superan-, es por lo que lucha la asociación ‘Sonrisas Sin Cáncer”. Estas cifras llevan estancadas muchos años al igual que muchos de los rudimentarios tratamientos. “No es que nuestros investigadores no sepan… es que no pueden. Necesitan financiación para poder seguir su hazaña y conseguir salvar vidas con nuevos tratamientos y mejoras en los existentes para además acabar con las graves secuelas y efectos secundarios”, señalan fuentes de esta asociación.

Una enfermedad, que casi no dispone de ayudas estatales, se nutre en su mayoría de financiación privada procedente de las familias afectadas, de personas privadas con gran corazón y empresas que colaboran porque han detectado la gran importancia de esta dolencia. “Sonrisas sin Cáncer” se centra en la ayuda a familias, concienciación social y el apoyo a la investigación del cáncer infantil.

La recaudación del calendario solidario se destinará íntegramente, junto a otras acciones, a la implantación del equipo CliniMACS Prodigy, en el área de Terapias Avanzadas del Hospital Universitario La Paz de Madrid, para la fabricación de terapias celulares. Estas técnicas están revolucionando la medicina actual y desde Sonrisas sin Cáncer apostamos por nuestra comunidad científica, por nuestra sanidad y creemos firmemente que es necesario apoyarlos.