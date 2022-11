53.000 firmas para cumplir el deseo de un padre moribundo

«A Ablaye le quedan pocos días de vida y solo quiere despedirse de su hijo, que vive en Dakar, la capital de Senegal. Él es un paciente del hospital en el que trabajo como enfermero en Málaga (Hospital Costa del Sol)», explica Pablo Guardado en el texto de la petición que ha creado en la plataforma de movilización ciudadana Charge.org.

Por el momento, 53.000 personas han firmado la petición para que el Ministerio de Exteriores, la Subdelegación del Gobierno de Málaga y el Consulado de Senegal ayuden a este padre moribundo a cumplir su última voluntad: abrazar a su hijo por última vez.

«Por desgracia no nos queda tiempo, el diagnóstico es muy grave y creemos que su corazón no aguantará más de dos o tres semanas a lo sumo», prosigue el texto. «Su hijo se está encontrando con muchísimas dificultades a nivel burocrático para venir hasta aquí. Lleva cinco meses intentándolo y su cita nunca llega, pero a su padre se le agota el tiempo. En noviembre no hay ninguna cita disponible y hasta el 25 no se abre el plazo para coger citas en diciembre. Para esa fecha, tememos que ya sea demasiado tarde», explica el enfermero. «Por humanidad, por una muerte digna y por conciencia necesitamos ayuda para que el consulado autorice una cita urgente y pueda dar el visado –humanitario o de turista– al hijo de Ablaye», concluye.

Sin respuesta institucional

La situación es que Ablaye apenas puede comer, los cuidados del personal sanitario le hacen seguir vivo pero no por mucho tiempo. Está en una fase terminal y en Málaga no tiene familia que le cuide. «Lo único que pide es lo que todos desearíamos en nuestros últimos días de vida: estar acompañado de su familia y poder despedirse».

Por ahora, desde las instituciones no les han ofrecido ninguna solución. «Los derechos fundamentales no requieren una burocracia que dificulte la necesidad cuando se trata de la vida», señala un firmante como razón para hacerlo. «Todos nos merecemos y tenemos el derecho de una muerte digna, y acompañados de nuestros seres queridos», apunta otro.