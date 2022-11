Sanidad recomienda utilizar este antibiótico infantil ante el desabastecimiento de amoxicilina

El incremento de las infecciones respiratorias en niños que se está produciendo desde principios de noviembre en España y en varios países de nuestro entorno no solo está tensado las consultas de pediatría y las urgencias hospitalarias.

Las farmacias también están teniendo problemas para suministrar los medicamentos habituales para combatir estas patologías. El desabastecimiento está afectado principalmente a los antibióticos infantiles en jarabe, como la amoxicilina.

Al aumento de los contagios, se suma el retraso en la puesta a la venta de nuevos lotes de los Laboratorios Normon y Sandoz. Al respecto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha anunciado que actualmente ambos titulares de autorización de comercialización (TACs) “ya están abasteciendo el canal farmacéutico de manera continua”.

Sin embargo, “el incremento de la demanda, debido a la alta incidencia de infecciones respiratorias y la coincidencia de problemas de producción en los dos laboratorios, puede retrasar la normalización en el suministro en algunas farmacias”, ha advertido la agencia. En cualquier caso, Sanidad ha señalado que “se prevé que la situación vuelva a la normalidad en los próximos días”.

Mientras dure esta situación, la AEMPS ha autorizado de forma extraordinaria a que a determinados pacientes se les pueda dispensar el fármaco en comprimidos que se puedan disolver, adaptando las dosis.

Sanidad ha aclarado que seguirá habilitado el procedimiento para que, en caso de necesidad, los profesionales farmacéuticos puedan sustituir la dispensación de una suspensión oral de Amoxicilina 250 mg en frasco por Amoxicilina Normon 250 mg polvo para suspensión oral en sobres EFG, 30 sobres.

La AEMPS también señala que se puede conseguir esa dosis con otros formatos como Amoxicilina NORMON 500 mg comprimidos EFG, Amoxicilina ALMUS 500 mg comprimidos dispersables EFG o Amoxicilina ARDINE 500 mg comprimidos EFG.

Estos medicamentos se presentan en comprimidos de 500 mg ranurados, es decir, que pueden fraccionarse para administrar medio comprimido y puede disolverse o disgregarse en agua. No obstante, la agencia recuerda que la ficha técnica no contempla emplear esta modalidad de administración, ya que indica que “la ranura sirve únicamente para fraccionar y facilitar la deglución pero no asegura la división en dosis iguales, pero se considera que es la opción más accesible”.

Al mismo tiempo, la AEMPS indica que las prescripciones de Amoxicilina Normon 250 mg polvo para suspensión oral en sobres EFG, 30 sobres también podrán ser cubiertas por los comprimidos indicados, mientras persista el problema con las suspensiones orales.