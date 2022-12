Nadiesolo para personas en riesgo de exclusión social

Nadiesolo Voluntariado ha celebrado su XXI Edición de Menciones de Honor. Esta organización reconoce la labor de los 300 voluntarios y familias voluntarias que cumplen 5, 10, 15, 20 y hasta 25 años que acompañan a personas en situación de soledad no deseada por diferentes causas: edad, enfermedad, discapacidad intelectual, no tener hogar o por estar en riesgo de exclusión social.

Cayetana, de 16 años, recibió junto a su familia este reconocimiento por sus 5 años de Voluntariado Familiar acompañando a menores con discapacidad: «Cuando nuestros padres nos plantearon empezar a realizar las actividades de voluntariado familiar no sabíamos muy bien en que consistían. Y en estos 5 años hemos aprendido muchas cosas: a comprometernos, a conocer realidades muy distintas a la nuestra, y hemos aprendido muchísimo de los niños a los que acompañamos y de sus familias: su alegría, sus sonrisas, su agradecimiento… Y todo esto lo hemos aprendido jugando, haciendo planes en familia, conociendo Madrid o realizando actividades culturales que, de otra forma, probablemente no hubiéramos hecho. Es una experiencia muy positiva y recomendable».

Milagros, una voluntaria de 89 años, recibió en esta edición el reconocimiento a sus más de 27 años como voluntaria. «Empecé hace 27 años acompañando a enfermos en el Hospital Clínico de San Carlos y hoy sigo acompañando telefónicamente desde la sede a personas que solas en su domicilio. Es una labor extraordinaria. Cuando hablas un ratito con alguien que está solo parece que no estás haciendo nada, pero se hace muchísimo, y el cariño que das lo recibes con creces. Me hace mucha ilusión este reconocimiento y me gustaría servir de inspiración a todos los voluntarios que reciben hoy esta mención, para que sigan con esta labor tan importante de luchar contra la soledad y humanizar nuestra sociedad».

Gustavo Ron, presidente de Nadiesolo, señaló que «este es un día muy especial para nosotros, es el día en el que rendimos homenaje a todos nuestros voluntarios que, con su labor desinteresada, su tiempo, su cariño y su compromiso hacen posible que podamos estar con las personas que están solas, acompañándoles en situaciones por las que cualquiera de nosotros podríamos pasar».

La soledad no deseada es uno de los grandes males del siglo XXI, y causa sufrimiento constante, afecta a nuestro bienestar y disminuye nuestra calidad de vida.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales de 2021 había 5,1 millones de personas en España que vivían solas, y más de 2 millones de estas personas son mayores de 65 años. Sólo en la Comunidad de Madrid, más de 276.400 personas mayores viven solas en su domicilio, lo que supone cerca del 25% del total de la población de personas de 65 o más años.