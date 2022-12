El 10% de las personas que buscan asilo en España son LGTBIQ+

Según el último informe del Ministerio del Interior, que recoge datos relativos a 2021, una de cada 10 personas que llega a España en busca de protección internacional lo hace por haber sufrido persecución debido a su orientación sexual o a su identidad de género. En este sentido, y con motivo del Día Internacional de las Personas Migrantes que se celebra el domingo, la Federación Estatal LGTBI+ recordó ayer que migrar y buscar asilo son derechos humanos recogidos en los Principios de Yogyakarta, y exige al Estado que garantice la dignidad y el ejercicio de estos derechos a las personas LGTBIQ+ que huyen de sus países de origen.

«Huir y pedir protección internacional no es una elección que se hace, las personas LGTBIQ+ se ven obligadas a dejar sus países, sus casas y a sus familias para poder salvar la vida», explica Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBIQ+.

Desde esta organización cuentan, por ejemplo, el caso de Israel que lleva cinco años en España, pero, a día de hoy, tiene su tarjeta vencida sin posibilidad de renovarla porque desde la administración española no se ofrecen citas. «Esto genera muchos problemas porque, sin la documentación actualizada, se te deniega el acceso a la sanidad, no te pueden contratar porque no pueden darte de alta en la seguridad social, no puedes alquilar un piso y en mi caso, por ejemplo, me han bloqueado las cuentas del banco», confiesa.