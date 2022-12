Diciembre negro

Escribo este artículo el viernes, cuando ya hay contabilizadas 49 mujeres asesinadas por violencia de género en España. 49. Solo en diciembre hay once casos registrados. Y vista la trágica secuencia de crímenes machistas en diciembre, no me atrevo a decir que acabaremos el año sin más desgracias. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido en el que, de confirmarse los casos investigados, podría ser el mes más negro de la historia desde que se contabilizan estos asesinatos?

Hasta noviembre, la tendencia a la baja hacía valorar la esperanza. Pensar que algo se estaba haciendo bien en este trágico asunto que, reconozcámoslo, no sabemos cómo manejar y menos aún cómo erradicar. En el Ministerio de Igualdad se ha acordado una reunión de urgencia y un reforzamiento de la coordinación judicial y policial y la propia ministra ha declarado con contundencia que «es un deber implicarnos, es un deber no mirar para otro lado», mientras el ministro del Interior ha puesto el foco en extremar el estricto cumplimiento de las medidas de prevención y protección de las mujeres. Y todo son buenas voluntades y mejores propósitos.

Sin embargo, el fracaso le pesa a voces tan autorizadas como la exvicepresidenta del Gobierno y actual presidenta de la Comisión de Igualdad que asegura «no estar satisfecha con las políticas feministas» o a la titular de Defensa Margarita Robles, que señala que quizás «la ley del sí es sí tampoco ha dado una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo». Nadie duda respecto a que el Gobierno esté unido en «el compromiso de proteger y apoyar a las víctimas de la violencia de género» como también ha declarado Robles; pero algo está fallando de manera estrepitosa. En el Gobierno, en Igualdad y en la sociedad.