Unas 25.000 personas han dejado ya las flores a la Virgen del Pilar

Unas 25.000 personas han pasado ya a dejar sus flores a la Virgen del Pilar en este 12 de octubre, día grande de las fiestas del Pilar de Zaragoza.

Las primeras horas de la Ofrenda han transcurrido con normalidad, según ha resaltado la gerente de Zaragoza Cultural, María Uriol, en una mañana soleada y sin viento en la que la huelga del tranvía --los servicios mínimos son del 80%-- no ha dificultado la llegada de oferentes hasta las inmediaciones del Paseo de la Independencia.

Un tercio de la estructura de la Virgen luce vestida de flores y en lo alto preside ya la cruz de Lorena. En el desfile constante de oferentes ya ha participado Perú, como país invitado este año, que ya ha depositado su centro de flores con los colores de su enseña nacional.

Uriol ha apuntado que la fluidez actual va de los 46 a los 51 minutos de recorrido, un tiempo que viene condicionado por la acumulación de grupos en el recorrido de oferentes individuales, según ha advertido: "Estamos viendo que hay muchísimos grupos que están pasando por individuales y, por lo que hemos consultado, se trata de grupos que les ha tocado a última hora".

Con el propósito de "tranquilizar" a la gente, Uriol ha destacado que "los servicios mínimos del tranvía están funcionando con mucha fluidez al 80% y hasta el momento no se ha registrado ninguna incidencia".