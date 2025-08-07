488 personas murieron en accidentes de tráfico en vías urbanas en 2024, un 6% menos

Un total de 488 personas murieron en accidentes de tráfico en vías urbanas en 2024, lo que supone un descenso del 6 % respecto a 2023, con 30 fallecidos menos, según los datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico, que considera el dato "esperanzador".

La mayoría de las víctimas en vías urbanas fueron peatones, un total de 206 personas, que suponen el 42 % del total y les siguieron los motoristas, 139 (un 28 %). Además el 16 % de los fallecidos viajaban en turismo, 79 personas en total, el 5 % eran ciclistas (26) mientras que 13 víctimas empleaban vehículos de movilidad personal (patinetes).

En 2024 se produjeron 66.545 siniestros en ciudades y municipios, que causaron la hospitalización de 5.043 personas, un 3 % más, según ha expuesto este jueves el director general de Tráfico, Pere Navarro, en rueda de prensa desde la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).