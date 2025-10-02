Así funciona el truco viral en redes que están probando algunas personas para ser mejor atendidas en restaurantes

Un vídeo publicado en TikTok ha destapado una práctica tan curiosa como polémica: simular ser influencer para mejorar lo que llega al plato. El creador @felfuentes asegura que basta con dejar una cámara en la mesa de un restaurante o cafetería para que el personal se esfuerce en servir raciones “más grandes, bonitas e incluso con algún detalle de cortesía”.

La teoría sostiene que la presencia de una cámara hace pensar al establecimiento que los clientes podrían difundir la experiencia en redes sociales, lo que se traduciría en visibilidad gratuita. Según el tiktoker, este simple gesto puede marcar la diferencia en el aspecto y la cantidad de los platos servidos, especialmente en desayunos y cafés.

El vídeo se ha viralizado rápidamente y ha abierto un debate sobre si se trata de un truco inofensivo o de una práctica engañosa. Para muchos usuarios, el método es oportunista y “poco ético”, mientras que otros lo consideran una forma más de sacarle partido al fenómeno influencer que tanto condiciona la hostelería actual.

Reacciones y debate televisivo

El asunto ha llegado incluso al programa Aruser@s, de La Sexta. Allí, Hans Arús reconoció haber vivido la situación en primera persona: “He ido con una persona con una cámara a un lado y las cantidades han sido más grandes”. Su padre, Alfonso Arús, añadió que para los locales “si hay una cámara, pensarán que habrá repercusión en redes”.

El meteorólogo Marc Redondo ironizó en el plató diciendo que él optará por sacar una libreta sobre la mesa “para que crean que pertenece a la guía Michelin”. Comentarios que reflejan cómo esta tendencia mezcla la realidad con la parodia, en un contexto donde la relación entre gastronomía y redes sociales es cada vez más estrecha.