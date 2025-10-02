Un niño confunde a un hombre de coleta y chanclas con Jesús y su reacción se hace viral

Un niño se ha convertido en protagonista involuntario de uno de los vídeos más comentados de la semana tras confundir a un hombre con Jesucristo en el interior de una papelería. El pequeño, que caminaba junto a su padre, no pudo contener la sorpresa al cruzarse con un cliente de pelo largo recogido en una coleta, vestido con bañador y chanclas, y soltó sin dudarlo un: “¡Es Jesús!”.

La reacción provocó las carcajadas de todos los que estaban presentes en la tienda, mientras su padre trataba de corregirle suavemente con un “no, él no es Jesús”. El vídeo, compartido en redes sociales y difundido en programas televisivos como Zapeando, ha multiplicado las visualizaciones en pocas horas, convirtiéndose en un fenómeno viral.

Los colaboradores del programa comentaron entre bromas la situación. Berta Collado apuntó que el hombre “sí tiene un aire”, aunque añadió en tono irónico que “el auténtico Jesucristo no iría nunca a hacer los recados, mandaría a Judas para fastidiarle”. Miki Nadal, por su parte, descartó cualquier similitud argumentando que “llevaba unas hierbas en los bolsillos y dibujitos en el bañador”, lo que generó nuevas risas en plató.

La inocencia del comentario de un niño ha bastado para arrancar sonrisas a cientos de miles de usuarios y recordarnos cómo lo imprevisto y lo simple suelen tener el mayor impacto emocional en redes sociales.