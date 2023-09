Abuelos en TikTok

A veces TikTok nos sorprende con regalos repletos de contenido y emoción en vez de con la habitual colección de estupideces ridículas. Y uno de ellos es el que ha compartido el influencer Juanki Minicio, con más de 347.000 seguidores: un entrañable episodio que recoge el amor de sus abuelos, a los que quiso sorprender con una salida de fiesta improvisada. Lo más asombroso es que en ese mundo de las redes, donde los mayores suelen sobrar -como en el real- y no provocan ningún respeto ni admiración, ese video de dos viejóvenes disfrutando de la vida de la mano de su nieto, en una cita organizada, ha sido celebradísimo.

Su abuela, tan sabia como todas las abuelas se lo agradeció con un “bueno, antes fuimos nosotros los que te llevamos a ti y ahora eres tú quien nos lleva a nosotros. La vida cambia. Los años cambian, los roles cambian”. Es verdad. Pero el mundo también lo hace y si siglos atrás los ancianos contaban con la consideración de la sociedad, que escuchaba atenta sus consejos y los cuidaba sabiendo que eran el faro que iluminaba el sendero, en estos años de fatuidad, donde vale más una piel joven y tersa que todo un universo de conocimiento, los abuelos no son siempre esa joya que aclaman algunos.

O, mejor dicho, no se les conceptúa como tal. Más bien al contrario: se les aparta como si molestaran e incluso se les discrimina desde esa epidemia de yayofobia o edadismo que protagonizan tantos jóvenes -y no tan jóvenes-, que parecen no contemplar que ellos también llegarán a ese puerto (en el mejor de los casos) y que cuando lo hagan, les traten como les traten, casi seguro que serán mejores y sabrán más.