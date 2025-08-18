Renfe suspende de forma definitiva el servicio de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia hoy lunes por los incendios

Renfe ha cancelado de forma definitiva el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia en lo que queda de hoy lunes.

En un mensaje difundido a través de la red social X este mediodía, la operadora pública ferroviaria ha informado de que "debido a la mala evolución de los incendios, queda interrumpida definitivamente la circulación ferroviaria de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia para la jornada de hoy lunes 18".

Renfe ha añadido que mantiene los cambios y anulaciones sin coste para todos los trenes afectados y ha recordado los trenes especiales que han realizado el trayecto Madrid-Zamora y que tendrán una frecuencia más (uno desde Madrid y otro desde Zamora) durante la tarde de este lunes.

Los numerosos incendios activos y las altas temperaturas en las provincias de León, Zamora y Ourense impiden operar el servicio ferroviario con seguridad desde el pasado martes.

De hecho, el gestor ferroviario, Adif, ha asegurado que tres líneas más de la red convencional ferroviaria también se encuentran interrumpidas.

Adif ha explicado en una publicación en sus redes sociales que la línea entre León y Monforte de Lemos continúa cortada entre los tramos de Vilamartín de Valdeorras, en Ourense, y Montefurado, en Lugo.

Asimismo, la línea entre Zamora y Sanabria sigue interrumpida en los tramos entre las localidades zamoranas de Carbajales de Alba y Sarracín de Aliste, mientras que también existe un tramo cortado entre Guardo (Palencia) y Puente Almuhey (León), en la línea de ancho métrico Palencia-León.